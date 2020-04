Ravivihje: Toto64 Gävle 23.4.2020

3 In Royalty Boko ei sijoittunut 4-vuotiskaudellaan seitsemässä startissa kertaakaan totoon, mutta kyse oli lähinnä huonosta tuurista. Kovia lähtöjä kolunnut tamma sai esimerkiksi jatkuvasti huonoja lähtöpaikkoja ja pääsi starttaamaan 7-rataa sisempää vain kerran. In Royalty Boko teki muutaman oikeinkin hyvän juoksun, esimerkiksi Jägersron Tammaderby-karsinnassa se tykitti takajoukoista kuin tuli hännän alla loppua. Tamma vaihtoi kauden jälkeen Tuomas Korvenojan tallista Mika Forssille, jonka käsistä on juossut kaksi starttia. Färjestadissa se tuli alkulaukkansa jälkeen takajoukoissa pussissa maaliin ja viimeksi Rättvikissä tamma kiri johtavan takaa hyvin kovassa lopetuksessa hyvin toiseksi. Tänään mailin matkalla on todennäköisesti keulataktiikka ja sinne In Royalty Boko kovana avaajana päässee. Ainakin ennakkotietojen mukaan tänään raapaistaan vieläpä kengät pois ja Magnus A Djusen ajokki lyödään systeemien läpivarmaksi, vaikka nuorille ohjastajille suunnattu tammalähtö on yllättävän hyvätasoinen.

6 Quarcia on luokaltaan kova tamma, mutta yli puolen vuoden tauolta tuskin terävimmillään. Kim Mobergin ajokki lähtee niin lujaa auton takaa, että voi yllättää suosikinkin kiihdytyksessä. 1 Filippa Am aloitti Bergsåkerissa lupaavalla esityksellä Nicklas Westerholmin tallista kirittyään toisesta ulkoa toiseksi uudella ennätysajallaan. Tamma parantanee edelleen saatuaan tauolta startin alle ja uran voittosaldo tulee pikapuolin tuplaantumaan. Hieman yllättäen sen tallikaveri 4 Whataboutyou Zaz on kerännyt ainakin alustavasti paljon enemmän peliä pinnojen ollessa 14 vs 7. Jättiyllätysten metsästäjät huomioivat aamukapäivän pelijakaumassa vain kolmen prosentin kannatukselle jääneen 11 Fragolini Amin, joka kokee merkittävän kuskinparannuksen.

Ranking: A) 3-6 B) 1-10-4-5-11-2 C) 9-12-7-8