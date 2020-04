Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 22.4.2020

Suosikit: Bergsåkerin 4-vuotislähtö on erittäin tasainen. Ykkösvihje Katja Melkolta debytoivalle 3 Borin T.N:lle, joka väläytteli osaamistaan jo edellisessä paikassa ja hankki 3-vuotiaana rutiinia jo 75-lähdöistäkin. Viimeisimmässä kilpailussaan Joke Facen poika porskutti keulasta omille teilleen 11,2-lopetuksella. Hyvistä asemista reipas avaaja on heti mahdollinen. Pieneltä huoltotauolta tuleva 1 Bling Bling on kyvykäs tamma, jota lähtöpaikka suosii. Bergsåkerin 75-lähdössä helmikuun lopussa se kipusi 3. ulkoa kolmanneksi, edelle jäi vain kaksi sisärataa pitkin kärjessä ravannutta, joista Takata voitti myöhemmin finaalinkin. Keulasta tai sen tuntumasta korkealle jälleen. 6 Gazoline Mearas ravasi Uumajassa johtavan rinnalla ja hävisi selässä liftanneelle Hail Marylle lopulta paljon, kuten olisi tietysti käynyt monelle muullekin. Viime kauden voitoista suurin osa tuli keulasta, jonne nopealla ruunalla mielitään luultavasti tässäkin.



Haastajat ja yllättäjät: 11 Harper Seabrook avasi 4-vuotiskauden kuolemanpaikkavoitolla Uumajassa. Loppukaarteessa ruunalla oli hieman ongelmia, mutta suoralla se ratkaisi pelin varmasti edukseen. Kaarteet ovat tuottaneet sille murheita ennenkin, joten lähtöasetelmat eivät ole optimaalisimmat. 4 Jamaica Boko kohtasi avauskisassa Ganga Baen ja Mascate Matchin, eikä 2. ulkoa ollut eväitä pysyä tämän kaksikon kyydissä enää lopussa. Jos kova startti vei virettä oikeaan suuntaan, on nopealla tammalla tällä kertaa mahdollisuuksia kärkipäähän. Yllättäjäosaston kiehtovin on 10 Huddlestone. Kahdella viime kerralla tahti on mennyt sille keulassa turhan tiukaksi, joten takarivi voi olla hyväkin juttu vaihteeksi. Joulukuun voitto tuli tehokkaalla tyylillä johtavan ulkopuolelta. Isompaan systeemiin mukaan vielä Rauno Pölläselle siirtynyt 12 Timorol sekä viimeksi hyvin takaa kirinyt 9 Sherlock. Ensin mainittu tosin tarvitsee kelien nopeutuessa vähän lisää terävyyttä. 5 Pretty Boy Floyd on myös luokaltaan riittävä menijä tähän seuraan, mutta tallikommentit ovat tauolta varsin pessimistisiä.



Juoksunkulku: Bling Bling avaa sisältä hyvin, keskemmältä sen haastavat Borin T.N., Jamaica Boko ja Gazoline Mearas. Lopullista keulahevosta on vaikea ennustaa.



Pelijakauma: Borin T.N. (15%) on vielä edullinen. Harper Seabrook (19%) on saanut takaa liian kovan kannatuksen. Huddlestone (2%) on herkullinen yllättäjistä.



Ranking: A) 3, 1, 6 B) 11, 4, 10, 12, 9, 5 C) 2, 8, 7