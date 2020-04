Ravivihje: Toto64 Jägersro 21.4.2020

5 Use Face on lyhyellä urallaan ravannut koko matkan vain kaksi kertaa, mutta niissä se on tehnyt vaikutuksen. Varsinkin lokakuisessa voittojuoksussaan tamma esitteli kapasiteettiaan karkaamalla keulasta 13,9-vauhtisella päätöskierroksella ylivoimavoittoon. Lutfi Kolgjinin ajokki on näyttävä ilmestys, joka varmistuessaan pystyisi nousemaan vauhdilla sarjoissaan. Tosin kauden avauskisan perusteella laukat eivät ole talvitauonkaan myötä unohtuneet, sillä Use Face sortui Halmstadissa perisyntiinsä viimeisellä takasuoralla juuri kun oli lähtenyt kiriin.

8 Nina Ginto aloitti uransa viime vuoden keväällä lupaavasti, mutta ongelmien takia joutui huilaamaan kesän, eikä se päässyt näyttämään olisiko kyvyt riittäneet ikäluokkalähdöissä. Syksyn harvoissa starteissaan tamma sortui laukkailuun, mutta ne kisat voinee unohtaa. Johan Untersteinerin ajokki teki positiivisen juoksun viimeksi Jägersrossa, vaikka loppusuora työläs olikin. Nina Ginto joutui muutenkin kovavauhtisessa juoksussa spurttailemaan matkan aikana ja se näkyi lopussa. Nyt on tauolta startti alla ja Nina Ginto pystyy kasiradasta huolimatta menestymään tässä porukassa.

Ensimmäistä kertaa Ruotsissa juokseva 7 Close Your Eyes on yli viiden kuukauden tauosta ja ulkoradan lähtöpaikasta huolimatta perushevosia tähän lähtöön. Tosin korealla taulullaan tanskalaistamma voi kerätä liikaakin peliä puoleensa. 2 Red Jasper R.D. oli hyvä jo kauden avauksessaan kiriessään uudella ennätystuloksella kolmanneksi. Viimeksi Åbyssa olikin jo uran avausvoiton vuoro, kun suurimman osan matkasta toisella ilman vetoapua taivaltanut ruuna runttasi ykköseksi. Toki lähtö oli tämänkertaista helpompi. 10 Era Wan ei ole vielä voittanut, mutta siinä on ollut huonoa tuuriakin ja vastaan on osunut kovia hevosia. Esimerkiksi lokakuisessa kakkossijaan päättyneessä startissa ruuna oli ainoa, joka pystyi seuraamaan Maestro Crowea muiden jäädessä suoranmitan päähän. Ken Eccen ajokkista huokuu luokka ja aamupäivän kahdella prosentillaan se on tarjouksessa tauosta huolimatta.

3 Move It Brodde lähtee liukkaasti ja ottanee ainakin ensimmäiset keulat. Ruuna on ihan pystyvä tapaus, mutta laukat sotkevat. 9 Boss Design tsemppasi toissa kerralla Halmstadissa hyvin perille johtavan rinnalta ja viimeksi Axevallassa ruuna laukkasi noususta loppukurviin. Pitkin hampain lapulle vielä 12 Riley S.W., joka kerää paljon peliä, mutta ravin pitää parantua oleellisesti mikäli meinaa kiertää koko porukan.

Ranking: A) 5-8-7 B) 2-10-3-9-12-1-11 C) 6-4