Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 20.4.2020 - 147 851 euroa ekstraa

Päätöskohteen alustava pelijakauma on kummallinen ja parhaat pelihevoset löytyvätkin muualta kuin kansan valitsemista suosikeista.

10 Hazard Boko on järeä 75-kaliiberin hevonen ja olisi vähintään puolta kilometriä pidemmällä matkalla ollut selvää varma-ainesta tähän porukkaan. Hevonen palaa kilparadoille suoraan optimibalanssillaan ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä, joilla se on tehnyt uransa tähän asti selvästi parhaat suorituksensa. Valmentajan ennakkokommenttien mukaan hevonen ei välttämättä ole vielä herkimmillään peruskuntokauden jäljiltä, mutta se on tuntunut harjoituksissa hyvältä ja kilpailuvireiseltä. Tällä kertaa oletettu matkavauhti antaa mahdollisuuden takahevosillekin ja silloin Hazard Boko on vaikeasti pideltävissä lopussa.

Kesäkeleillä mailin voittaminen takarivistä on kuitenkin aina niin paljon matkavauhdin varassa, että ei sitä aivan varmaksi uskalla jättää. 3 Dont Mind Me palaa kilparadoille pitkältä tauolta ja ennakkokommenttien perusteella aika maltillisin odotuksin. Lyhyt matka sopii ja ori avaa tarvittaessa lujaa ja voi sotkea alun paikkojen hakua. Daniel Redenin hevoset kilpailevat järjestään kanuunakunnossa, eikä voitto suoraan tauoltakaan yllättäisi yhtään. Eturivin kiinnostavin on uutta tulemista uhkuva 2 Test Drive, joka viimeksi nappasi upean kirivoiton ja löi maalisuoralla nipun laadukkaita vastustajia. Erik Berglöf on ennakkokommenteissaan varsin optimistinen ja tähtää ajokillaan koko matkan johtoon. Se vaikeuttaisi oleellisesti etenkin 7 Maze Runnerin tehtävää, jonka menestys on yleensä vaatinut tarkan reissun kärjen tuntumassa. Hevosen lähtönopeus on kuitenkin sitä luokkaa, että ei ulkoakaan keuliminen mitään mahdotonta ole, mutta kyllä se hurjan latingin alkuun ainakin vaatii.

11 Flash Häleryd pärjäsi talvella hienosti voittaen muun muassa yhden 75-lähdönkin ja nyt sekin pääsee pitkästä aikaa matkaan optimibalanssillaan ilman kenkiä. 5 Sir Q.C. on juossut viimeisissään kovia 75-lähtöjä ja tyytynyt niissä lähinnä seurailemaan. Nyt lähtö on niihin verrattuna hivenen helpompi, eikä Jorma Kontion ajokin voittokaan suuremmin yllättäisi. 8 King Of The Hilliltä ei olla nähty vielä lähellekään koko kapasiteettia sen Ruotsin starteissa ja vaikeista asemista huolimatta se voi järjestää jymypaukun Eskilstunan maalisuoralla.

6 Fame Boko syttyi viimeksi kaikkien kenkien riisumisesta ja voitti tätä kevyemmän lähdön tyylikkäästi johtavan rinnalta. Kyseessä on perusluokaltaan kova tamma ja juoksun onnistuessa sen ei tarvitse olla ulkona tässäkään.

Ranking: A) 10,3,2 B) 11,7,5,8,6,4 C) 1,12,9