Ravivihje: GS75 Årjäng 19.4.2020

Kuudes on kohde äärimmäisen vaikeasti arvioitavissa. Aloitetaan ranking kovempiakin lähtöjä kolunneella 13 Felix V.M., joka voisi tässä seurassa venyä pitkästä aikaa voittoonkin. Mantorpissa 16. maaliskuuta se haastoi vahvasti johtavan rinnalta keulasta voittaneen Mack Draganin, joten kunto on todistetusti huipussaan. Takamatkan juoksurata sopii terävälle avaajalle ja pikkutuureilla juoksupaikka voi löytyä yllättävänkin läheltä kärkeä. 10 Puccy Italian viime startin voi unohtaa, paikka johtavan rinnalla ei sovi lainkaan Veijo Heiskasen suojatille. Toissa kerralla se kaatoi kovia hevosia iskemällä johtavan takaa niukkaan voittoon. Ruuna voi pärjätä sopivassa lähdössä myös parijonosta kuten Axevallassa 21.tammikuuta nähtiin ja se olisi tarkalla selkäreissulla vaikeasti pideltävissä Årjangin maalisuoralla. 8 Conrads Wilhelm on rutinoitunut hevonen tähän lähtöön ja ruunalla on alla pari vahvaa esitystä Solvallasta lähdöistä. Toissa startin voitto irtosi keulasta lähes näytöstyyliin ja viimeksi esitys oli asiallinen kolmannesta ulkoa.

Paalultakin löytyy muutama turhan vähälle huomiolle jäänyt valjakko. 2 Fruska Am on kärsinyt jo pitkään huonoista lähtöpaikoista, ja menestys on kiertänyt hyvästä kilpailuvireestä huolimatta. Viimeksi se lopetteli porukan perältä 10,7 viimeiset 700 metriä, mutta vauhdikkaalla maililla silläkään ei paljon sijoitusta kohenneltu. Nyt se saa ravia lähtiessään hyvät asemat kärkiryhmästä ja tässä porukassa se voisi hyvinkin yllättää. 3 Mood Indigo jäi viimeksi johtavan taakse voittovoimissa pussissa ja hyvältä lähtöpaikalta kärkkyy jälleen onnistunutta reissua. Kupongille vielä aiemminkin Ruotsin puolella menestynyt 5 C.Nu Gilbak, jonka vire on suoraan tauolta pieni kysymysmerkki, mutta ennakkokommenttien mukaan alla on kuitenkin yksi reippaampi täyden matkan harjoitus, joten eiköhän tanskalaisruunalta nähdä ravin sujuessa jälleen vahva suoritus.

Ranking: A) 13,10,8 B) 2,3,5,6,14,1,7 C) 4,9,11,12