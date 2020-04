Ravivihje: Toto75 Umåker 18.4.2020

Suosikit: 6 Lome Brage esiintyi viime vuoden päätöskisassa takaa nihkeästi, mutta märät olosuhteet olivat vastaan. Asetelmat ovat starttiraketille nyt ihanteelliset ja ori on aiemmin pystynyt heti tauolta erinomaisiin suorituksiin. Alla on jo 24-vauhtinen hiitti. Keulasta Erik Adielssonilla vahvistuva norjalainen voi vetää perille asti. Paljon on kiinni siitäkin, miten hevosena väkevämmän 11 Månprinsen A.M:n juoksu takaa juontuu. Se palasi loukkaantumisen jälkeen tositoimiin kuun alussa Bollnäsissä ja vire oli lähes vuoden pituiselta tauoltakin heti vahva. Ulkoratoja pitkin ensimmäisen takasuoran lopussa keulaan kiertänyt ori otti voiton erittäin helposti 20-lopetuksella. Lyhyellä matkalla se on aikaisemmin ollut haavoittuvainen, eikä takarivistä ole varaa suuriin ylimääräisiin mutkiin. Toisaalta Gunnar Melander aikoo ajaa heti eteenpäin ja valjakko voi olla nopeastikin kärjen lähettyvillä. Silloin voitto olisi ulottuvilla.



Haastajat ja yllättäjät: 3 Tangen Haap avasi keulavoitolla reilu kuukausi sitten ja otti yhden laukkastartin jälkeen viime sunnuntaina hallitun voiton 2. ulkoa. Björn Karlssonin valmennettavan lähtönopeus tuntuu kehittyneen, eikä Lome Bragelle vastaaminen alussa ole täysin poissuljettua. Nostetaan hyvävireinen menijä mukaan isompaan systeemiin. Muiden voitto olisi iso yllätys, mutta vähän pelattuna 10 Vixus kuitenkin kiinnostaa, sillä luvassa on merkittäviä varustemuutoksia. Suunnitelmissa ovat olleet takakenkien poisotto, jenkkikärryt ensimmäistä kertaa ja mahdollisesti kokolaput. Jorma Kontion nouseminen rattaille on myös melkoinen muutos, sillä tähän asti oritta on ajanut aina sama kuski. Kun starttimahdollisuuksia on vähän, lienee suomalaisori viritetty heti hyvään iskuun. 8 Smedheim Solan kesti viimeksi Månprinsen A.M:n rinnalta toiseksi, mutta tasaiselle avaajalle paikka on hankala. 5 B.W.Sture esiintyi samassa lähdössä asiallisesti 4. ulkoa, 4 Bellfaks taas ei tunnu pääsevän millään koko matkaa ravilla.



Juoksunkulku: Lome Brage on normaalisti ladannut eturivistä keulaan, mutta Tangen Haapilla on pienet mahdollisuudet sen torjumiseen. Månprinsen A.M. suuntaa takaakin heti eteenpäin ja on vahvoilla, jos kiertelyyn ei kulu kahta kaarretta.



Pelijakauma: Lome Brage (29%) ja Månprisen A.M. (47%) ovat varsin tasavahva kaksikko ja pinnatkin lähestynevät päivän mittaan toisiaan. Vixus (2%) ansaitsisi enemmän huomiota.



Ranking: A) 6, 11 B) 3, 10, 8, 5, 4 C) 9, 1, 2, 7