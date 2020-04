Ravivihje: Toto64 Umåker 17.4.2020

5 Pyckolina on palannut hienossa iskussa radoille pitkän tauon jälkeen. Östersundin ja Bergsåkerin voittonsa se otti hallitusti keulapaikalta. Toissa kerran heikomman sijoituksen selittää pussiinjäänti. Martin Lundahlin lähtee ainakin voltista lujaa matkaan, mutta ryhmälähtö on sikäli kysymysmerkki, että tamma on urallaan juossut autolähdössä vain kaksi kertaa. Niitäkin pitää hakea 3-vuotiskaudelta eli vuodelta 2017 ja kummallakaan kerralla Lundahl ei ajanut eturivin uloimmalta radalta siipeen kiinni. Jos se pelittää auton perässä, niin tamma suhahtanee keulaan ja on siitä liki. Pyckolina jätetäänkin pienemmän systeemin varmaksi, mutta epävarmuustekijöiden takia varmistetaan suuremmassa systeemissä.

9 Tekno Viking on lahjakas 4-vuotias. Se on ravannut viisi kertaa ja neljä näistä starteista on päättynyt voittoon. Viimeksi Östersundissa oli vaihteeksi ravipäivä ja kun Mats E Djusen ajosuorituskin meni kuin elokuvissa, niin tuloksena oli helppo voitto. 12 Oddsy on päässyt kilpailemaan urallaan harvakseltaan ja palaa taas pitkältä tauolta. Paikkakin on surkea, mutta tamma on luokaltaan niin hyvä, että se on lappukamaa. Ennakkotietojen mukaan Ove A Lindqvistin ajokki menee tänään ensimmäistä kertaa urallaan ilman etukenkiä. 4 Odexa ei ole tauon jälkeisissä kahdessa startissaan onnistunut, mutta kauden avauksessaan se jäi umpipussiin ja viimeksi paha laukka pilasi pelin. Tamma on ainakin ennätyksiltään täysin omassa kastissaan, sillä se on kahteenkin otteeseen painellut tuloksen 27,1. Toiseksi paras ennätys on Pyckolinalla, 28,4.

8 Berglund Svarta juoksi uransa ensimmäiset 35 starttia voitoitta, mutta tällä kaudella niitä on tullut jo kaksi. Viimeksikin Umåkerissa tamma piti keulasta ykköseksi, vaikka sai matkalla prässiä ja loppusuoralla uhkia tuli koko radan leveydeltä. Vilho Keskimaunun treenaama 1 Tåga Odin on tehnyt hyvät juoksut tällä kaudella. Vastus on nyt vain huomattavasti kovempi kuin Bodenin starteissa. Viimeisenä lapulle 7 Lövabos Lukas, joka vaikutti 3-vuotiskisojen perusteella lahjakkaalta menijältä ja esimerkiksi syyskuisessa Skellefteån startissa se hävisi todella niukasti Tekno Vikingille, vaikka lähti 20 metriä sen takaa. Tosin Lövabos Lukasin pitää parantaa paljon Bodenin startista mikäli meinaa menestyä.

Ranking: A) 5-9 B) 12-4-8-1-7 C) 2-10-3-6-11