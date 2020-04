Ravivihje: Toto64 Örebro 16.4.2020 – 143 377 euroa ekstraa

4 Linares ei ole vielä urallaan voittanut, mutta kyse on ollut pelkästään huonosta tuurista kuin voitontahdottomuudesta. Viimeksi Örebrossa ketsuppipullo oli jo lähellä aueta, mutta toisella ilman vetoapua matkannut ruuna haparoi loppukurvissa juuri sen verran, ettei aivan ehtinyt maalisuoralla ohi keulassa juosseesta 8 Valnes Isidorista. Illan koitoksessa paljon tulee ratkeamaan kiihdytyksessä, jos Linares onnistuu pääsemään keulaan, niin siitä Svante Båthin treenattava olisi maililla vaikeasti kukistettavissa. Sekä sisä- että ulkopuolella on liukkaita lähtijöitä, mutta sähäkästi kiihdyttää myös Linares ja Erik Adielssonilla on kyky saada hevoset lähtemään ”normaaliakin” kovempaa liikkeelle. Linares jääkin keulapsyykillä systeemien ideavarmaksi.

Kahden ja puolen kuukauden huililta palaava 6 Love In Vain voi hyvinkin olla peruskyvyiltään lähdön paras hevonen, mutta kotiradan ruuna on ailahteleva tapaus. Hyvänä päivänään se on pitelemätön näihin sarjoihin ja huonona rahasijakin on tiukassa. Åke Lindblomin suojatilta päästään riisumaan nyt takakengät pois. 5 My Silver Lining on terävä tamma, jolle maili on plussaa. Se lähtee rivakasti matkaan ja on suurin uhka Linaresin keulatoiveille. 8 Valnes Isidor on päässyt urallaan kilpailemaan varsin katkonaisesti, muuten voittosumma olisi ihan toisenlainen. Ainakin ennakkotietojen mukaan ruunalta riisutaan tänään ensimmäistä kertaa uralla kengät pois. Siitä huolimatta kasiradalta voitto tulisi pienenä yllätyksenä. 1 Janssons Frestelse irroitteli viimeksi Färjestadissa keulasta hyvällä tyylillä 12-lopetuksessa selvään voittoon. Nyt tehtävä kovenee.

Ranking: A) 4-6-5-8 B) 1-9-2-10-3-7 C) 12-11