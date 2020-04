Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 15.4.2020

Suosikit: 3 Harley D.E. on rakentanut kolmen voiton putken ja neljäskin on hyvistä asemista ulottuvilla. Norjan ykköset tulivat keulajuoksuilla, ja varsinkin Jarlsbergissa ori oli oikein mainio. Färjestadissa maaliskuun lopussa Frode Hamren suojatti joutui taivaltamaan kuolemanpaikalla, mutta ratkaisi siitäkin pelin varmasti edukseen. Johtoon päästessään Carl Johan Jepsonin ajokki on taas voitossa kiinni, vaikka vastassa onkin selvästi viimekertaista tasokkaampia hevosia. Pikkulappuun suosikki jää yksin. Kirivoimainen 4 Leonas Sami on tehnyt 75-tasolla hyvää jälkeä. Solvallan finaalissa 4. ulkoa loppukaarteessa kiriin noussut ruuna ei ehtinyt viidettä sijaa ylemmäs, vaikka pisteli lopun alle kymppiä. Auton takaa se ei ole ollut erityisen rivakka avaaja, mutta ei olisi ensimmäinen kerta kun Björn Goop saa kaivettua uudesta ajokistaan lisäterävyyttä alkuun. Kuolemanpaikan välttäessään ruuna voi kiriä taas matsiin.



Haastajat ja yllättäjät: Vähemmän pelatuissa on useampia houkuttelevan pienelle pelille jääneitä. 11 My Sweden oli viimeksi taas turhan paineissaan toisten takana ja laukkasi heti lähdössä. Eturivi olisi keulassa viihtyvälle 4-vuotiaalle iso plussa, mutta rauhallisena pysyessään se voisi rivakan avaajan (nro 5) takaa päästä läpikin. 9 Victory Topline starttasi kauden avauksessa kuukausi sitten heti selvänä suosikkina, mutta sai tyytyä johtavan ulkopuolelta kolmossijaan. Esitys oli kuitenkin aivan hyvä ja raamikkaalla ruunalla on edellytykset kärkikahinoihin. 10 Vine Vision osoitti maaliskuun kahdessa startissa vahvaa virettä. Molemmilla kerroilla ruuna teki takaa vankat lopetukset, erityisesti Eskilstunan viime startin vaivaton ykkönen 10,5-vauhtisella loppuvedolla oli makea. Matkaa saisi toki olla enemmän. 12 Marvellous Tooma raivasi viime syksynä yllätysvoitolla tiensä Kriterium-finaaliin, jossa pilasi kuitenkin laukkaan. Treenitiedot ovat lupaavia ja kengät otetaan tällä kertaa pois. 7 Wingmaster jätti kauden avauksessa hyvän vaikutelman, vaikka kiri 5. ulkoa ehkä loppumetreillä hieman hiipuikin. Viimeiset 600 metriä ori liikkui 11,8-vauhtia. Puutteellinen lähtönopeus tietää taas kiertämistä, mutta vähän pelattuna se on silti kiinnostava. 1 Mellby Guard ei ole onnistunut Mantorpin 75-kisan jälkeen ja otti viimeksi finaalissa 5. sisältä maksimisijoituksen. Keulan puolustaminen ei luultavasti onnistu, mutta hyvän juoksun saadessaan ruuna voisi venyä totokamppailuun. Suosikkina viikko sitten alussa laukanneelle 8 Digital Trackille paikka ei ole helppo, mutta panostettaessa sillä voisi olla pienet saumat hankkiutua hyviinkin asemiin.



Juoksunkulku: 2 Toujours Vif ja 5 One Two Beat avaavat auton takaa parhaiten, mutta molemmat hakevat selkäjuoksua. Harley D.E. ei ole aivan liukkain lähtijä, mutta pitänee Leonas Samin ulkopuolellaan ja voi päästä sen myötä etenemään keulaan. Mahdollista tosin on My Swedenin läpipääsy hyvässä selässä, jolloin se voi paiskata johtoon asti. Myös Digital Track voi sotkea ulkoa kärkikuvioita, jos laukka alla alkuun uskaltaisi satsata.



Pelijakauma: Harley D.E:n (48%) suosikkiasema on liian selvä. Vine Vision (3%) ja Marvellous Tooma (2%) ovat haastajista edullisimmat.



Ranking: A) 3, 4 B) 11, 9, 10, 12, 7, 1, 8, 5 C) 6, 2