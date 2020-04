Ravivihje: Toto64 Axevalla 14.4.2020

Viime vuonna vain kaksi kertaa ravilla tappion kokenut 6 Eye In The Sky on aloittanut uudenkin kauden vahvasti. Ruuna on kaikissa kolmessa startissaan joutunut avaamaan lujaa keulapaikalle päästääkseen ja tullut jokaisella kerralla hyvin perille. Viimeksi Solvallassa Eye In The Sky pudotti ennätyksensä jo 12-alkuiseen lukemiin ja oli mainio, vaikka nappireissun sen perässä saanut tallikaveri Jetstream Rapida ohi tulikin. Claes Svenssonin ajokki on hienoisesta ylisarjasta huolimatta selvähkö ykkösrankkaus. 8 Walther På G. oli viimeksi Axevallassa vakuuttava irroten keulasta leikittelevän kevyesti ylivoimavoittoon. Samanlaisena kengittä jatkava ruuna on nytkin kärkitaistossa ja aamupäivän kymmenen prosentin tietämillä liikkuvalla peliosuudella se on varsin maistuva tapaus. 9 Googal on ihan pystyvä 4-vuotias, joka oli Kriterium-karsinnassakin neljäs. Ruuna aloitti kautensa kahdella asiallisella esityksellä, mutta se pystyy parempaankin ja palaa tähän kisaan taas parin kuukauden huililta. Johan Untersteinerin valmennettavalla saisi olla ripaus lisää taistelutahtoa. 1 Ecke Steel on kerännyt yllättävän paljon peliä alustavalla 18 prosentin kannatuksellaan siihen nähden ettei Robert Berghin valmennettava ole erikoista esittänyt ja takamatkan huomattavasti enemmän tienanneet ovat heti hengittämässä niskaan. 12 Rocky Bear on pärjännyt urallaan kovemmissakin porukoissa, mutta viime starteissa ori ei ole ollut aivan parhaimmillaan. Takamatkan takarivistä se vaatisi jo hieman tuuriakin.

Ranking: A) 6-8-9 C) 1-12-5-4 C) 11-3-10-7-2-3