Ravivihje: GS75 Halmstad 13.4.2020

Päätöskohde on ympäripyöreä nelivuotislähtö, jossa monella on mahdollisuutensa juoksun onnistuessa. 3 Bring Me Bajern pääsee hyvistä lähtökohdista päivän kilpailuun. Ruuna on avannut kauden kahdella peräkkäisellä voitolla ja se kilpailee tällä kertaa ilman takakenkiä ja jenkkikärryillä. Vastus on kovempi kuin aikaisemmin, mutta etenkin keulajuoksulla se olisi vaikeasti kukistettavissa. 5 Shapes on avannut uransa hienosti, mutta nyt vastus on tasokkaampi ja Björn Goopin suojatti vain yksi monista. Färjestadissa se pääsi aikaisessa vaiheessa keulaan ja voitti leikitellen.

6 Matilda Cash on ravatessaan vahva ehdokas keulapaikalle ja siitä lahjakas tamma vetäisi pitkään. Viimeisimmän voiton Visbyssä se otti juuri vastaavalla taktiikalla, viimeksi kauden avaus päättyi lähtölaukkaan. 1 Urgent Face juoksee ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä, mutta ykkösrata on sille tukala paikka. Jägersrossa 24. maaliskuuta se tuli hyvin maaliin tasokkaassa lähdössä ja noteerasi kovan tuloksen. 10 Rapido S.W. on kilpaillut jo pitkään hyvässä vireessä ja nappasi viimeksi voiton nappireissulla johtavan takaa. Hevonen on ilmoitettu alustavasti ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa urallaan. 11 Upper Face ja 9 Electric Rain ovat epäilemättä lähdön kyvykkäimpiä hevosia, mutta takarivistä voittoon asti nouseminen on tiukassa. Isoimpiin revityksiin silti nekin mukaan. Kupongille vielä jättiyllättäjänä viimeksi suosikkina epäonnistunut 2 Galewindsonthepath, joka kärkkyy terävänä avaajana nappijuoksua hyvältä lähtöpaikaltaan. Viimekertainen taipuminen oli ymmärrettävää 09-vauhtisen avauspuolikkaan ja 13-vauhtisen kierroksen jälkeen. Halmstadissa 24. helmikuuta se oli väkivahva johtavan rinnalta.

Ranking: A) 3,5,6 B) 1,10,11,9,2,4 C) 12,7,8