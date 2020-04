Ravivihje: Toto75 Romme 12.4.2020 – megajättipottikierros

Suosikki: Iltapäivän päälähdössä on mukana liuta huippuhevosia, mutta ennakkoasetelmat puhuvat silti vahvasti yhden hevosen puolesta. 5 Sorbet avasi kautensa väkevällä suorituksella Eskilstunassa jyräten johtavan rinnalta 09,8-tuloksella varmaan voittoon. Kun kovimmat vastustajat ovat takarivissä, on Örjan Kihlströmin tärkein tehtävä pitää Elian Web alussa ulkopuolellaan, jolloin Sorbetilla on tie auki keulaan. Takarivin haastajilla on tässä vaiheessa kautta vielä tuskin kiinnostusta kovin aktiiviseen taktiikkaan ja keulasta suosikin tappiota on vaikea kuvitella. Johtavan rinnaltakin voittosauma on kohtalaisen hyvä. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: 7 Elian Webin mahdollisuudet lepäävät kiihdytyksessä. Jos keulassa viihtyvä suomalaisruuna onnistuisi ohittamaan suosikin, voisi se vetää lähtöä pitkäänkin. Muilla juoksuilla sen yrityshalu ei tahdo riittää. 9 Milliondollarrhymella on luultavasti edessään loistokausi, mutta avauskisassa ruunan voittosauma ei vielä ole erityisen hyvä. Fredrik B. Larsson haluaa tarjota suojatilleen selkäjuoksun ja lopussa ruuna voi ohittaa monet. Vastaavista asemista toiseksi Solvallassa venynyt 2 Reckless saattaa mennä tällä kertaa etukengittä, joka oli alkuperäinen tarkoitus jo viime kerralla. Björn Goopin suojatti lähti viimeksi kohtalaisen hyvin, eikä ehkä jää jalkoihin nytkään. 12 Makethemarkin paluu oli makea ja ori voitti aivan pitelemällä johtavan rinnalta. Tässä Ulf Ohlsson tyytynee kuitenkin selkäjuoksuun ja voitto on sitä myöten takaa tiukassa. 1 Bucks To Burn sai viimeksi keulassa rajua prässiä, mutta kesti rehdisti perille. Tällä kertaa toivepaikka lienee parhaan kaverin peesi, josta totosija voisi olla ulottuvilla.



Juoksunkulku: Bucks To Burn ja Esprit Sisu käynnistyvät asiallisesti, mutta molemmille kelpaa hyvin Sorbetin selkä. Elian Web haastaa suosikin tiukasti kiihdytyksessä, eikä olisi ohi päästessään valmis luopumaan keulapaikasta. Sorbet on kuitenkin todennäköisin keulahevonen.



Pelijakauma: Sorbetin (63%) kannatus on aavistuksen liian iso, muttei paljon. Elian Webin (5%) saumat ovat peliosuutta hieman suuremmat.



Ranking: A) 5 B) 7, 2, 9, 12, 1, 6, 10, 4 C) 11, 8, 3