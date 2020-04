Ravivihje: Toto75 Dannero 11.4.2020

Suosikit: Kierroksen kolmas kylmäverilähtö on vaikeasti arvioitava. 7 Storspjuver napsi syksyllä ilmavia voittoa vastaavanlaisissa lähdöissä ja pystyy menestymään tässäkin kilpailutauosta huolimatta. Ori ei ollut parhaimmillaan tammikuussa Skellefteåssa, mutta valmentaja Jens Erikssonin mukaan nyt on luvassa parempaa. Juoksumatka sopii ja normaalisti ravivarma ori on perusmerkkejä lähtöön. 8 Backegubben kilpailee kovalla voittoprosentilla ja viime startin perusteella virekin on kohdillaan. Bergsåkerissa hevonen kierteli rehdisti neljännestä ulkoa 700 metrin kirin kolmatta ilman selkää ja tuli maaliin vain hevosenmitan 40 metriä edempää startanneelle keulavoittaja Rappodinalle häviten. Tällä kertaa voitto ei yllättäisi yhtään. 5 Elsas Faks on voittanut kahdesti peräkkäin, ensin suuryllättäjänä johtavan rinnalta ja viimeksi pikkuyllättäjänä samalta juoksupaikalta. David Nylanderin suojatti on epäilemättä elämänsä kunnossa, mutta voltin vitoselta ongelmat voivat kasaantua jo starttihetkellä, eikä hevonen muutenkaan kiehdo nyt kovilla peliprosenteillaan.

Haastajat ja yllättäjät: 3 Rappodina voitti viimeksi keulasta samantyyppisen lähdön, eikä tempun toistaminen yllättäisi. Rikard N Skoglund jatkaa rattailla. 13 Norrlands Scott on tähän lähtöön kova ja rutinoitunut hevonen, eikä juoksun onnistuessa ulkona voittokamppailustakaan. Viimeksi Bergsåkerin 75-lähdössä se eteni takamatkasta huolimatta nopeasti keulaan ja kesti asiallisesti kolmanneksi. Tuurien käydessä starttinopea ja ravivarma ori voi löytää juoksuasemat yllättävän läheltä kärkeä. Maukas yllätyshaku lähtöön voisi olla 1 Järvsö Aron, joka on kahdesti tullut lähdön suosikiksi pelatun Elsas Faksin tuntumassa maaliin ja siihen nähden parin prosentin peliosuus kummastuttaa. Ruuna jatkaa etukengittä ja suosikkien haparoidessa Jan-Olov Perssonin suojatti on aivan mahdollinen voittajakin lähtöön. 2 Tangens Lilja on hyvä kilpatamma, mutta voltin kakkonen tuo haasteita ja taustavoimien mukaan hevonen hakee vielä parasta virettään.

Juoksunkulku: Rappodina avaa voltista hyvin ja nappaa vetotyöt haltuunsa. Elsas Faks tulee aikaisin eteenpäin lähdön selvittäessään.

Pelijakauma: Elsas Faks (28%) on kohtuuttoman suuri suosikki ja sen varjolla monet muut liian vähän merkittyjä. Järvsö Aron (2%) maistuu.

Ranking: A) 7,8,5 B) 3,13,1,2,4,11 C) 12,9,10,14,15,6