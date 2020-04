Ravivihje: Toto75 Färjestad 10.4.2020

Suosikki: Starttirytmiin päässeet ovat etulyöntiasemassa myös nelivuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders Crown-karsinnassa. 6 Digital Summit on kehittynyt jatkuvasti starttien myötä ja olisi etenkin keulaan päästessään todella vaikeasti lyötävissä. Viimeksi Solvallassa ori avasi ulkoradalta lujaa ja kiersi keulaan edenneen Ultion Facen rinnalle, josta se taisteli vahvasti kakkoseksi vastaten vielä lopussakin oikein rehdisti taloudellisemman juoksun saaneille. Helmikuun alun keulavoitto Solvallassa kävi sille lähinnä hyvästä hiitistä maltillisen matkavauhdin jälkeen. Örjan Kihlströmin ajokki on todennäköisin keulahevonen lähtöön ja normaaliesityksellä siitä lähellä voittoa.

Haastajat ja yllättäjät: 8 Fort Knox on siirtynyt nelivuotiskaudeksi Björn Goopin valmennukseen ja rajulla moottorilla varustettu hevonen voi tehdä tänä vuonna kovan tilin terveenä säilyessään. Ulkoradalle arvottu ori olisi reipas avaaja, mutta ensimmäiseen starttiin taktiikka voi olla vielä tunnustelevampi. 9 Ubiquarian Face teki viime vuonna kuusinumeroisen tilin ja mitteli parhaimmillaan tasapäin aivan ikäluokan terävintä huippua vastaan. Taustavoimat suuntavat maltillisin odotuksin kauden avausstarttiin ja ori kilpailee kengät jalassa, mutta kapasiteetti riittäisi kevyesti lähdön voittoon. 5 Ivan B.R. voitti viime vuonna Norjassa Kriterium-karsinnan, mutta jäi finaalissa kakkossuosikkina neljänneksi. Ori kilpailee tällä kertaa ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä, ja tuolla balanssilla se on varottava suoraan tauoltakin. 1 Arnie Express on tehnyt viime aikoina hienoa jälkeä rahasarjoissa, mutta nyt rima nousee, eikä täysi matkakaan taida suosia sitä. Pekka Korven suojatti on ottanut keulapaikalta uransa kaikki kuusi voittoa, joten keulataktiikka ei tälläkään kertaa suuremmin yllättäisi. 2 Martin Tooma on kiinnostava jättiyllättäjä lähtöön. Viimeksi Solvallan 75-finaalissa se puolusti keulapaikkaansa 10-avauksessa, luovutti paikkansa jatkossa suursuosikki King Of Everythingille ja jäi lopussa vahvan näköisenä ilman kiritiloja kärkiryhmän taakse. Kakkosradalta on tiedossa tarkka juoksu sisäradalla toisena tai kolmantena ja sieltä ruuna voi osallistua nykyvireessään näinkin kovan lähdön kärkikamppailuun.

Juoksunkulku: Sisäradan Arnie Express on eturivin nopein ja se on avainasemassa juoksunkulun suhteen. Normaalimatkalla todennäköisempi taktiikka lienee selkäreissu, jolloin keulapaikka on tarjolla Digital Summitille. Taukohevosilla tuskin ajetaan matkalla kovin aktiivisesti, joten tempo saattaa laskea jatkossa verkkaiseksi.

Pelijakauma: Digital Summitin (45%) peliosuus alkaa olla kipurajoilla. Arnie Express (12%) ei maistu, Ubiquarian Facen (7%) peliosuudessa olisi viitisen prosenttia kasvunvaraa.

Ranking: A) 6 B) 8,9,5,1,4,2 C) 7,3,11,12,10