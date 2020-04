Ravivihje: Toto75 Gävle 9.4.2020

Suosikit: 9 Linus Boy saa päätöskohteen ykkösvihjeen takarivistä huolimatta. Toissa kerralla Bergsåkerin kultadivioonassa tehtävä oli täysin mahdoton viidennestä ulkoa ja sen startin voi sijoituksen puolesta unohtaa. Viimeksi Solvallassa ruuna joutui tekemään avauskierroksella kovasti töitä keulapaikan eteen, ravi katosi viimeiseen kurviin mentäessä ja Linus Boy laukkasi. Tuskin se olisi Makethemarkille pärjännyt, mutta hyvin todennäköisesti laukkaan paloi kakkossija. Pientä kysymysmerkkiä tuo, että myös Bergsåkerissa ravi meni loppumatkalla huonoksi. Kaikesta huolimatta Timo Nurmoksen treenattava on varsin sopivan näköisessä lähdössä kärkitaistossa ja Linus Boylla voidaan ajaa huoletta matkalla eteenpäin jos vauhti keulapäässä ehtii yhtään tulisella maililla rauhoittumaan. 2 Minnestads El Paso teki pitkin talvea hyviä juoksuja Ranskassa aina Vincennesia myöten. Viimeksi se juoksi Gävlessä ensimmäistä kertaa Ruotsiin paluun jälkeen ja meni uudet ennätysnumeronsa 10,5aly. Ori ei pysynyt edellään juosseen Picasson perässä, mutta harva tämän lähdön hevosista olisi sinä päivänä pysynytkään, ja täysin puhtaat paperit Minnestads El Paso esityksestä saa. Lähtöpaikka on tänään paras mahdollinen ja nyt myös kengät riisutaan. Monella vastustajalla ikä alkaa jo painaa ja parhaat päivät ovat takana, Rebecca Dahlénin ajokki on niihin nähden vielä hyvinkin tuore tapaus. Robert Berghin hirmukuntoisen tallin 11 Mellby Drake haki Åbyssa keulat peräti 06,7-vauhtisen avauksen jälkeen ja taisteli siitä huolimatta voittoon. Paikka on surkea, mutta vastaavanlaisena kuin viimeksi Per Lennartsonin ajokki nousee korkealle. 5 Michelangelo Åsin edellisestä voitosta alkaa olla pian vuoden päivät aikaa. Daniel Redénin treenattava on tottunut juoksemaan kovemmissa tehtävissä ja ruuna on perushevosia tähän lähtöön.

Haastajat ja yllättäjät: 1 Ajlexes Cubano on jätetty viime kisoissaan hännille, toki Solvallassakin oli kyseessä kultadivarifinaali. Viimeksi mailia juostessaan helmikuun lopussa Bergsåkerissa se kukisti muun muassa Elian Webin. Juuri mailin matkoilla Ajlexes Cubano onkin selvästi parhaimmillaan, nyt Tomas Petterssonin ajokilta riisutaan kaikki kengät pois ja lähtöpaikka on nopealle lähtijälle mainio. 6 Cupido Sisun juoksut eivät ole tuoreimmissa kisoissa menneet putkeen, varsinkaan viimeksi. Petri Salmelan treenattava onkin tauluaan parempi tapaus. 12 Only One Winner avasi viimeksi Björn Goopin treenistä asiallisella esityksellä ja parantaa saatuaan startin alle. Kaikkien kiertäminen vaatisi jo todella paljon tuureja.

Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa monesta luukusta ladataan kovat piippuun. Ajlexes Cubano yrittää torjua ulkopuolen hevoset, joista etenkin 4 Fossens Bonus lähtee lujaa liikkeelle. Jos se onnistuu riistämään keulapaikan, niin lopullinen johtonimi voisi olla Michelangelo Ås.

Pelijakauma: Mellby Drake (8%) on todellisessa tarjouksessa.

Ranking: A) 9-2-11-5 B) 1-6-12-4 C) 3-7-10