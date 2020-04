Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 8.4.2020 – jättipottikierros

Suosikki: Selvästä suosikkiasemasta huolimatta 1 Perfect Spirit on avoimen lähdön pelivalinta. Jenkkioriin viime kausi ei ollut kaikilta osin onnistunut, vaikka muutama voittokin tuli. Kausi päättyi jo syyskuussa Färjestadin starttiin, jossa oriilta loppui henki johtavan rinnalta. Tämän vuoden avaus sujui lupauksia herättävästi, vaikka lopullinen iskukyky jäikin Makethemarkin voittamassa lähdössä näkemättä pussiin juuttumisen takia. Olemus oli positiivinen. Lähtönopeus on ollut hieman vaihteleva, mutta keulapaikan puolustamiseen on normaalisti sisältä hyvät edellytykset. Ilman pussitusta voittosauma on muutenkin varsin hyvä. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: 3 Sir Ratzeputz avasi helmikuun lopussa vakuuttavalla kirillä, mutta sortui Färjestadin kultadivarissa lähtölaukkaan. Alku on ehkä otettava tällä kertaa varovammin, joka voi tietää jäämistä suosikin taakse. Kauden avauksen perusteella ruuna on toki vaarallinen edelleen. Vähemmälle huomiolle jääneistä 7 Generaal Bianco voi osallistua ulkoakin heti kamppailuun hyvistä sijoituksista. Joulukuussa Vincennesissä sen otteissa ei ollut parasta puhtia. 4 Charrua Forlanin piti startata jo maaliskuussa, mutta pieni sairastuminen esti suunnitelmat. Ruuna on pystynyt aiemmin heti paussiltakin hyviin suorituksiin, mutta voiton suhteen tehtävä on kova. 5 Son Of Godilla on raameja kivuta vielä aivan eliittiin, mutta pitkältä tauolta kärkisija on vielä ehkä liikaa vaadittu.



Juoksunkulku: Perfect Spirit voi puolustaa kärkipaikan sisältä. Kovimman haasteen voivat heittää Charrua Forlan ja 6 Zack's Zoomer, jonka viime otteet tosin puoltavat nätimpää taktiikkaa.



Pelijakauma: Perfect Spiritin (62%) peliosuus on ehkä hieman liian suuri. Generaal Bianco (3%) voisi olla vähän enemmänkin pelattu.



Ranking: A) 1 B) 3, 7, 4, 5 C) 8, 9, 6