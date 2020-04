Ravivihje: Toto64 Axevalla 7.4.2020 – 187 146 euroa ekstraa

7 Undigious Diamant teki hyvän 4-vuotiskauden Peter Untersteinerin treenistä juoksemalla lähes 300 000 kruunua rahaa. Syksyn ja alkutalven starteissa ruuna esiintyi epävarmasti ja laukka näytti olevan jatkuvasti pinnassa. Saksalaismenijä on eittämättä luokaltaan lähdön selvästikin paras hevonen, mutta tauko ja ulkoradan lähtöpaikka huomioiden yli 40 prosentin kannatus tuntuu turhan kovalta lukemalta. 5 Rally Gunnar on parantanut otteitaan siirryttyään Ulf Stenströmerin treeniin. Jo toissa kerralla Mantorpissa ruuna tuli rehdisti maaliin pitkän kirin päätteeksi ja viimeksi Axevallassa se voitti toisesta ulkoa varmoin ottein. Vaikka Björn Goopin ajokki onkin ravannut parissa viime startissaan, niin se näyttää edelleen kovin epävarmalta. 2 Hasty Helene oli viimeksi Halmstadin T75-lähdössä kolmannesta ulkoa kovalla täyden matkan tuloksella vähintään asiallinen kuudes. Tamma jatkaa kengittä ja kenties valmentajan Fredrik Perssonin palatessa rattaille se on jäänyt liikaa pelikannatuksessa suosikkikaksikon varjoon.

9 A Deal Is A Deal ei ole onnistunut tämän kauden kahdessa startissaan, joissa sillä on ajettu passiivisesti sisäradalla. Toissa kerralla Färjestadissa ruuna laukkasi voimissaan viimeisessä kurvissa ja viimeksi Örebrossa Erik Berglöfin suojatti lopetti ulkoratoja pitkin lujaa maaliin. Aamupäivän kahden prosentin kannatuksellaan A Deal Is A Deal on todella maistuva merkki. 1 Iwan Boko on tulosrivistöään huomattavasti parempi tapaus, joka ei tunnu onnistuvan tällä hetkellä millään. Viime Axevallan vierailullaan se kärsi ilmeisesti jonkinlaisesta varusterikosta, sillä ori keskeytti jo hyvissä ajoin ja sen startin saa unohtaa. Alustava viiden prosentin kannatus on Wilhelm Paalin ajokille liian vähän. Kuudentena lapulle 8 Yukon Bay, joka tuli viimeksi Halmstadin T75-lähdössä kaikki voimat tallella maaliin sisäratareissun päätteeksi ja nyt ruuna kokee kovan kuskinparannuksen Carl Johan Jepsonin ottaessa ohjat.

Ranking: A) 7-5 B) 2-9-1-8 C) 6-4-3-10