Ravivihje: Toto64 Östersund 6.4.2020 - 186 528 euroa ekstraa

Neljänteen kohteeseen otetaan vihjesysteemeissä rohkea kannanotto ja luotetaan ideavarmaksi urallaan vain kerran voittanut 8 S.G.Flying Diaval. Roger Walmannilta Håkan Berglundille siirtynyt ruuna ei riittänyt voittoihin asti kovissa Solvallan lähdöissä, mutta teki jatkuvasti tasaista työtä kärjen tuntumassa. Esimerkiksi Solvallassa 29. syyskuuta se kiri toisesta ulkoa kolmanneksi vain Admiral Asille ja Stand By Kenille häviten, jättäen taakseen muun muassa EL Gumpertin. Ruunan avaus pohjoisessakin on ollut varsin lupaava. Bergsåkerissa se tuli suoraan tauolta 75-lähtöön ja raskaan reissun jälkeen lopun taipuminen oli varsin ymmärrettävää. Viimeksi Östersundissa esitys olikin sitten todella vahva ruunan kiriessä viidennestä ulkoa viimeisen tuhannen 12,9-kyytiä ja nousten kolmanneksi vain edellä matkanneille Axl Brownille ja Let’s Go Ernielle häviten. Valmentajan ennakkokommenttien perusteella se jatkaa viime starttien tapaan jenkkikärryillä ja lähtöpaikkakaan tuskin ansaksi muodostuu, kun rinnalla takavoltissa on vain yksi hevonen. Alustava kuusi prosenttia on upea tarjous ja ruuna jätetäänkin systeemien ainoaksi merkiksi.

Vaarallisimmista haastajista mainittakoon 7 Showtimejackflower ja 14 Elsa Mearas. Ensin mainittu tuli viimeksi kiertelemättä hyvällä tyylillä maaliin kovien Charlock Wikingin ja Jackpot Tooman tuntumassa. Helmikuun alun voitto Rommessa tuli keulasta. Elsa Mearas puolestaan pystyy hyvänä päivänään väkeviin esityksiin, mutta suoraan tauolta ja voltin vitosradalta lähtökohdat eivät ole parhaat mahdolliset. Kirivaiheen sujuessa Per Linderothin suojattia ei voi kirjoittaa ulos lähdön voittotaistelustakaan. 10 Testa Di Cavolo on laadukas hevonen tähän lähtöön ja tekee nyt debyyttinsä Nicklas Westerholmilta ja on lupaavien treenikommenttien saattelemana mielenkiintoinen seurattava. 12 Corona Brick kerää ihmeen paljon peliä siihen nähden, että alkuvuosi on mennyt matalatasoisissa pistelähdöissä voitoitta ja takamatkalta ykköseksi kiertäminen tuntuu liian kovalta tehtävältä ammattikuskista huolimatta.

Ranking: A) 8,7 B) 14,10,4,3,12,1 C) 6,5,3,11,9,13