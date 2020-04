Ravivihje: GS75 Umåker 5.4.2020 - 387 523 euroa ekstraa

Robert Berghillä on voiton avaimet käsissään myös 4 Digital Inkin rattailla. Hyvistä asemista matkaan ampaiseva teräsruuna on lähes varma keulahevonen lähtöön ja Bergh saanee rauhoittaa matkavauhdin täysin mieleisekseen. Ruuna niitti menestystä sydäntalvella kovia 75-lähtöjä myöten sijoittuen muun muassa Solvallan tapaninpäivän finaalissa kolmanneksi vain Stepping Spaceboylle ja Elian Webille niukasti häviten. Hevosella on ollut tauon aikana murheita kavioiden kanssa ja se on välissä joutunut jäämään poiskin kolmesta kilpailusta, joten jonkin verran kysymysmerkkejä päivän vireen suhteen on ilmassa. Koko matkan johto on lähellä, mikäli kaikki on nyt kunnossa.

Yksi haastaja nostetaan kuitenkin mukaan kupongeille ja se on huippuvirettä kolkutteleva 2 Mr Golden Quick. Viimeksi Bergsåkerin 75-lähdössä tehtävä oli takapareista toivoton kävelyvauhdin jälkeen, mutta Mika Haapakankaan valmennettava osoitti 07,5-vauhtisella maalisuoran pätkällä kiriherkkyyden olevan silti kohdillaan. Ruuna jatkaa ilman etukenkiä ja lähtöpaikka on nyt paras mahdollinen. Jos suosikki ei ole tauolta heti parhaimmillaan, on Mr Golden Quickin pysäyttäminen vaikeaa Umåkerin maalisuoralla.

3 Eder Bob palasi viimeksi hienossa vireessä tauolta ja ori todisti viime syksynä riittävyytensä näissä pohjoisen lähdöissä. Hyvä avaaja tähtää nappijuoksuun Digital Inkin peesissä ja pystyy sieltä mukaan totosijakamppailuun.

Ranking: A) 4,2 B) 3,6,5 C) 1,7,9,10,11