Ravivihje: Toto75 Jägersro 4.4.2020

Suosikit: Tammatasoitus on etukäteen kierroksen kiharaisin koitos, vaikka paaluhevoset tuntuvatkin järjestään liian köykäisiltä. Ykkösvihjeen saa jatkuvasti parantava 9 Rapide Cash, jolle kenkien riisuminen on tuonut vielä lisävaihteita. Toissa kerralla sarja istui huonosti, mutta Kim Erikssonin ajokki kulki taustalla kovassa lopetuksessa juosten perille. Viimeksi valjakko esitti 2. ulkoa 11-vauhtisen lopetuksen, mutta yksi ehti silti vielä takaa edelle. Se pääsee voltista kohtalaisen hyvin liikkeelle ja kärjen lähettyviltä voitto on mahdollinen. 6 Alhambra Mail on voittanut kaikki kuusi starttiaan Ruotsissa. Kauden avauksessa italialaistamma sai hyvän reissun johtavan takana ja pinnisti 10-lopetuksessa niukkaan voittoon. Volttilähdöstä ei ole Ruotsissa kokemusta, mutta ykkösrata ja taitava kuski taannevat onnistumisen. 7 Waiting Hill Hall jäänee suosikkitriosta alussa hitaimmaksi, muttei ole silti vailla mahdollisuuksia. Kauden avauksessa puolimatkassa 2. ulkoa johtavan rinnalle vaihtanut 4-vuotias pudotti loppukurvissa sisälle ja nappasi varman kakkosen. Sen jälkeen se on siirtynyt Thomas Uhrbergin talliin.



Haastajat ja yllättäjät: Myös vähemmän pelatuista löytyy kiinnostavia hevosia. 11 Diamond Hall on esiintynyt kelvollisesti ja lisäterävyyttä haetaan nyt varustemuutoksilla, joista kenkien pudottaminen ensimmäistä kertaa on kiinnostavin. Juoksuradan turvin se voi avata 20 metrin hevosista ripeimmin ja edetä aina keulaan saakka. 13 Darah Bibo työntyi Halmstadissa 4. sisältä välistä viime metreillä niukasti kärkeen. Etukengätkin napataan nyt pois, eikä onnistuneella juoksulla Peter Untersteinerin suojatti ole ulkona voittokuvioista. Tuntuvan kuskivahvistuksen kokeva 12 Mellby Eye Catcher on vähän pelattuna kelpo merkki. Tammikuun voiton se väänsi johtavan rinnalta ja esiintyi viimeksi 2. ulkoa kelvollisesti. Sekin voi pystyä hyödyntämään juoksuradan paikkansa. Viime viikolla kengittä yllätykseen kirinyt 8 Alpha K. voi onnistuneella reissulla toistaa tempun tässäkin. Victor Rosleffin ajokki pääsee voltista ripeästi liikenteeseen. Lapulle nostetaan myös Björn Goopilta debytoiva 15 Karamel Hill sekä parhaana päivänään kovaan suoritukseen pystyvä 14 Zaira Del Ronco.



Juoksunkulku: 2 Oliveria ottaa paalulta ensimmäiset keulat, mutta voi luovuttaa ne heti tallikaveri 4 Elle Titationille. Lopullinen keulahevonen löytynee kuitenkin kahdenkympin hevosista. Diamond Hall on todennäköisin vaihtoehto, mutta mahdollisia ovat myös Alhambra Mail, Rapide Cash ja Mellby Eye Catcher.



Pelijakauma: Rapide Cash (13%) on jäänyt eniten pelatuista aliarvostetuksi. Alhambra Mail (23%) on hieman liikaa pelattu. Vähemmän pelatuista Mellby Eye Catcher (2%) on ehkä paras haku.



Ranking: A) 9, 6, 7 B) 11, 13, 12, 8, 15, 14 C) 5, 4, 1, 2