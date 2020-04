Ravivihje: Toto64 Bollnäs 3.4.2020 – 191 565 euroa ekstraa

2 Bone Hard Flash aloitti Björn Röcklingerin treenistä hyvällä esityksellä viimeksi Bollnäsissä, kun jo ennen lähtöä hyvältä näyttänyt ruuna spurttasi toisesta ulkoa herkällä tyylillä voittoon. Lähtö oli toki tämänkertaista helpompi, mutta Bone Hard Flash parantaa varmasti saatuaan pitkältä tauolta startin alle, lähtöpaikka on paras mahdollinen ja kengätkin riisutaan. Aamupäivän 22 prosentin pelikannatus on niin maistuva tarjous, että Bone Hard Flash jää systeemien läpivarmaksi. 11 Joker Boko on tehnyt kauden molemmissa starteissaan Solvallassa asialliset juoksut. Toissa kerralla se juoksi pääosan matkasta johtavan rinnalta, josta tsemppasi kärkirintamassa maaliin asti. Viikko sitten ruuna joutui tekemään neljännestä ulkoa pitkää kiriä ilman vetoapua ja se näkyi maalisuoralla. Toki tulos 14,8ake on kovaa valuuttaa tähän lähtöön. Katja Melkon treenattava juoksee nyt ensimmäistä kertaa ilman etukenkiä. 10 Young Highness esitti 3-vuotiaana lupaavia otteita ja on huomioitava tauosta huolimatta. 12 Gassin Am tuli viimeksi kolmannesta ulkoa 13,2-vauhtia viimeiset 800 metriä ja runnoi pitkällä kirillä kärkirintamaan. Ruunan ravi oli edelleen varsin epämääräistä sekameteliä. Samat sanat pätevät 5 Don’t Be A Loseriin, joka olisi kyvykäs, mutta viime startin perusteella raviongelmat eivät ole tauon aikana hävinneet. Jörgen Westholmin laatutallista tuleva 9 Silver Bullit on perushevosia tähän lähtöön, jos yhtään enempää merkkejä rastaa. 4 Cobbys Yourah on tuntunut kehittyneen tauon aikana. Östersundissa se jäi voimissaan pussiin ja viimeksi Bergsåkerissa ruuna liikkui hyvin alkulaukkansa jälkeen. Uran ensimmäinen kaksarisijoitus on vain ajan kysymys ja nyt kuski paranee merkittävästi Ulf Ohlssonin ottaessa ohjat. 6 O.P.’s Fantastic ei ole erikoista esittänyt, mutta ainakin ennakkotietojen mukaan tänään on merkki päällä, sillä ruunalta raapaistaan kengät pois ja jenkkikärryt laitetaan perään.

Ranking: A) 2-11 B) 10-12-9-4-5-6 C) 7-8-1-3