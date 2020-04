Ravivihje: Toto64 Åby 2.4.2020 – 137 509 euroa ekstraa

Tasaisen avauskohteen ideasuosikiksi nousee tanskalaisvieras 3 Macro Star, joka on tehnyt vakuuttavia juoksuja ravia polkiessaan. Toissa kerrallakin kotiradallaan Ålborgissa se jyskytti ensimmäiset 700 metriä kolmatta, siirtyi etusuoralla keulaan ja hallitsi siitä täysin ajamatta. Viimeksi Halmstadin Klass II-karsinnassa jykevän kokoinen ruuna laukkasi heti lähtöön voltin vitosradalta. Bo Westergaardin suojatti on kärsinyt surkeasta arpaonnesta, viimeisen kuuden autolähtöstartin radat ovat olleet 8-7-12-12-8-10. Siitä huolimatta Macro Star on voittanut kyseisistä starteista kolme kertaa ja ravilla tappion se on kokenut vain Dempsey Clocille, joka olisi iso suosikki tähän lähtöön. Nyt Macro Star on saanut kerrankin hyvän paikan. Se jaksaa tehdä omaakin juoksua eikä paikka johtavan rinnallakaan olisi katastrofi. Alustavalla 12 prosentin kannatuksella Macro Star on maistuva merkki ja jää pienempään systeemiin ideavarmaksi. 5 Keegan Trot avasi kautensa Halmstadin Klass II-lähdössä, jossa ruuna sai stayer-matkalla namureissun ensin sisäpareissa ja sitten toisessa ulkona. Ankkuriköysi venyi lopussa kärkeen nähden, mutta Peter Untersteinerin ajokki tuli kuitenkin päätöskierroksen 13,2-vauhtia. Positiivista oli myös, että se ravasi paremmin kuin ennen taukoaan. 8 Jareth Boko on edellisten tavoin vahva jyrä. Kyvykäs ruuna on kärsinyt pikkuvaivoista ja esimerkiksi joulukuun starteissa se otti kummallisia muutaman askeleen laukkoja. Viimeksi Solvallassa Conrad Lugauerin suojatti painoi puolestaan loppusuoralla raakasti ulospäin ja nyt se palaakin pieneltä huililta. Todennäköisesti Lugauer ajaa kasiradalta aktiivisesti eteenpäin. 1 Gelatiamo ei ole urallaan mainetekoja esittänyt, mutta nyt ruuna on siirtynyt Robert Berghille eikä mikään sijoitus saa nappipaikalta yllättää. 6 Milos Ganador on kerännyt ainakin alustavasti yllättävän paljon peliä 19 prosentillaan siihen nähden, että ruuna hakee edelleen uransa avausvoittoa. Eikä voitottomuus ole ollut mitään sattumaa vaan se tarvitsisi jostain lisäpuristusta loppumetreille. Nyt sellaista on tuomassa Björn Goop. Luultavasti nopea lähtijä saa ainakin tarvitsemansa hyvän reissun. 14 From Macarena pärjäsi viime kaudella hyvätasoisissakin lähdöissä, mutta kahdeksan kuukauden huililta ja piippuhyllyn paikalta voitto tulisi vielä yllätyksenä. Skrelliehdokkaista framille nostetaan toissa kerralla lujaa lopettanut 13 Andover Hudson sekä tauolta palaava 10 Make A Dream H.C., joka meni 3-vuotiaana täyden matkan 13,8ake ja pari kertaa maililla 12-alkuisen tuloksen.

Ranking: A) 3-5-8 B) 1-6 C) 14-10-13-9-11-4-2-7-12