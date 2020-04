Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 1.4.2020

Suosikit: 6 That's Artin voittosumma on kapasiteettiin peilaten vielä hieman vaatimaton, sillä pidempikestoinen menestyminen on jäänyt saavuttamatta. Tammikuun puolivälissä ruuna teki oikein ärhäkän lopetuksen 3. sisältä ehtien tasapäävoittoon. Viimeisimmässä kisassa se laukkasi kiihdytyksessä ja sen jälkeen sitä on huollettu. Treenitiedot ovat positiivisia, ja Peter Untersteiner lähettää Solvallaan vain tämän hevosen. Keulaan selvitessään That's Art olisi erittäin lähellä voittoa, eikä se mahdotonta ole muiltakaan paikoilta. 7 Deep Pockets teki kauden avauksessa hyvän suorituksen 3. ulkoa. Kengät napataan tällä kertaa pois, joten luvassa on entistä terävämpää menoa. Jos Erik Adielssonin ajokki onnistuu ohittamaan edellä mainitun kiihdytyksessä, voi tie olla auki keulaan ja sitä kautta voittoon saakka. Kuolemanpaikan välttäessään muutenkin korkealle.



Haastajat ja yllättäjät: Pari kiinnostavaa vähälle huomiolle jäänyttäkin kohteesta löytyy. 8 Zeus Bi oli kauden avauksessa varsin mainio 3. ulkoa, vaikka saikin tyytyä kakkossijaan. Tehtävä ulkoradalta ei toki ole edullinen, mutta kyseessä on erittäin kyvykäs 5-vuotias. 10 My Dream Artin aloitus Timo Nurmokselta ei ole tuottanut vielä menestystä. Avauskisassa ruuna oli turhan meneväinen keulassa, viimeksi se ei jaksanut 3. ulkoa lyödä kirissä Burning Mania ja kumppaneita, mutta oli kuitenkin asiallinen. Kengittä ja jenkeillä pari prosenttia tuntuu takarivistä huolimatta naurettavan pieneltä peliosuudelta. 2 Farsetti Hanoveriin on Ruotsin-debyytissä hieman vaikea suhtautua, sillä oriin kaikki startit ovat 2-vuotiskaudelta ja edellisestä kisasta on siten vierähtänyt jo yli kaksi vuotta. Kokeessa Daniel Redénin suojatti lisäsi vauhtia viimeisen takasuoran alussa, muttei kuitenkaan jättänyt mitään erityisen loistokasta vaikutelmaa tullessaan 13,7-lukemiin viimeiset 700 metriä. Tässä kisassa jenkki menee kengät jalassa ja normikärryistä, joten sekin kielii, ettei ehkä mitään supersuoritusta vielä nähdä. 5 Mr Creation paikkasi Örebrossa alkulaukkansa kelpo kirillä lopussa ulkokautta. Oskar J. Anderssonilla vahvistuva ruuna pyrkii keskeltä keulaan, mutta voitto on tasokkaita vastustajia vastaan tiukassa lyhyellä matkallakin. 12 Bon Ego punnersi viimeksi tauko huomioiden vahvasti 3. ulkoa, mutta oriita ja ruunia vastaan peliosuus vaikealta paikalta on turhan korkealla.



Juoksunkulku: 4 Baron d'Inverne ja Mr Creation lähtevät reippaasti, jälkimmäinen voi edetä keulaan. Eteenpäin suuntaavat ulkoa myös That's Art ja Deep Pockets. Farsetti Hanoverilla ei ehkä revitetä ensimmäisessä kisassa alkuun vielä täysillä?



Pelijakauma: That's Art (17%) on jäänyt aivan liikaa Deep Pocketsin (33%) varjoon. Farsetti Hanover (16%) tuntuu hieman liikaa pelatulta, myös Bon Egon (10%) kannatus on liian iso. Zeus Bi (4%) ja My Dream Art (2%) ovat jääneet liian pienelle huomiolle.



Ranking: A) 6, 7 B) 8, 10, 2, 5, 12, 1, 3, 11 C) 9, 4