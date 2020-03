Ravivihje: Toto75 Solvalla 28.3.2020

Suosikki: 5 King Of Everything on syystä kierroksen suurin suosikki. Kovasta avauksesta huolimatta voiton toissa kerralla Åbyssä kairannut ori pääsi Färjestadin 75:ssä helpommalla ja tyylitteli keulasta vaivattomaan voittoon. Tie johtopaikalle näyttää avoimelta tälläkin kertaa, eikä Claes Svenssonin suojatti finaalissakaan normaalina siitä todennäköisesti häviä. Korkeilla prosenteillakin varma.



Haastajat ja yllättäjät: Suosikin tietä silottaa sekin, että monet sisäpuolen hevosista ovat ennakkokommenttien perusteella vain hakemassa paikkaa sen takaa. 2 Bottnas Fantom voisi ehkä keulaan päästessään jossain tapauksessa pyrkiä paikkaansa puolustamaan, mutta kelvollisesta lähtönopeudesta huolimatta johtopaikka jäänee haaveeksi. Kengittä selvästi parempaan pystyvä ruuna teki Halmstadissa Maestro Crowen peesistä hyvän suorituksen ja voi startti alla parantaakin. 1 Ikaros Di Quattro nappasi King Of Everythingin takaa kakkossijan Färjestadissa ja pyrkii samaan nytkin. Solvallassa sisältä on hyvä kiihdyttää, joten 5-vuotias on todennäköisin hevonen johtavan kantaan. Myös 4 Father Of Sun ja 3 Martin Tooma avaavat reippaasti pyrkien hyviin asemiin. Kumpikin on viime startin jälkeen ollut kuitenkin sairaana, joten päivän vire on lievä arvoitus. 7 Ace To Play oli kuolemanpaikalta lähellä 75-voittoa Axevallassa ja kesti viimeksi keulasta ykköseksi.



Juoksunkulku: Ikaros Di Quattro voi torjua rinnalta lähtevät alussa, mutta King Of Everything etenee kärkeen viimeistään takasuoralla alkurynnistyksen tauottua. Keulapaikan nappaaminen omin avuinkin on nopealle oriille täysin mahdollista. Ace To Play voi kiertyä ulkoa toisen radan vetäjäksi.



Pelijakauma: King Of Everythingin (75%) pinnat ovat ehkä aavistuksen liian isot, mutta mitään erityisen alipelattua haastajaa ei löydy.



Ranking: A) 5 B) 2, 1, 4, 3, 7 C) 6, 12, 8, 9, 10