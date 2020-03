Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 25.3.2020

Suosikki: Talvitauolta palaava 5 Chapuy on päätöskohteessa varsin otollisen tehtävän edessä. Tuulennopea ruuna on keskeltä erittäin todennäköinen keulahevonen ja normaalissa vireessä Åke Lindblomin suojatti vetää maaliin saakka. Kaikki taulun ykkössijat ovat peräisin keulasta, marraskuun 75-kisassa se piti Man At Workin takanaan maaliin saakka. Täyttä varmuutta vireestä ei kuitenkaan ole, joten suosikki saa kaverikseen yhden todistetusti kunnossa olevan menijän.



Haastajat ja yllättäjät: 6 Concrete Dee on kilpaillut vahvassa vireessä läpi talvikauden, mutta täysosumia ei ole eri syistä tullut. Usein Kenneth Haugstadin suojatti on menettänyt voiton aivan viime metreillä, kuten viimeksi peesistä myöhään iskeneen ehdittyä edelle. Jos ruuna onnistuu hankkimaan hyvät iskuasemat kärjen läheisyydestä, voi se heittää suosikillekin tässä haasteen. 5-vuotias on parempi selkäjuoksulla. 10 Hector Boko jäi Halmstadin 75-kisassa sisäradalta alussa hitaaksi, eikä saanut lopulta kunnon mahdollisuutta. Muiden väistelemisen myötä ruunan ravikaan ei koko ajan ollut parasta mahdollista. Tässäkin tiedossa voi olla liikenneongelmia, mutta ne selvittäessään kyvykäs ruuna voi nousta korkealle. Jatkuvasti huonoista lähtöradoista kärsivä 12 S.G.Charpentier on noussut hyvään vireeseen, mutta takaosastolta tarvitaan kärkisijoille muiden kovaa vauhdinpitoa. 7 Up To Me ratkaisi helmikuun lopussa 3. ulkoa helposti 11-lopetuksella. 2 Sebastian Journeyn otteista paras puristus on ollut loppumetreillä kateissa.



Juoksunkulku: Sebastian Journey ja 4 D'Laina avaavat reippaasti, mutta Chapuy täräyttää silti keskeltä keulaan. Niin ikään hyvin kiihdyttävä Concrete Dee pyrkii välttämään kuolemanpaikan.



Pelijakauma: Chapuyn (55%) pinnat olisivat täydessä vireessä ihan ok, mutta suoraan tauolta hieman kyseenalaisen korkealla. Concrete Dee (6%) on jäänyt alipelatuksi.



Ranking: A) 5, 6 B) 10, 12, 7, 2, 11, 4 C) 9, 1, 8