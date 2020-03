Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Halmstad 23.3.2020 – 561 981 euroa ekstraa

Päivän varma: 2 Devs Dragon (Lähtö 8, Toto64-5)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivän ideavarma: 3 Galewindsonthepath (Lähtö 7, Toto64-4)

Päivän ideaveto: 9 Aroseforyou (Lähtö 4, Toto64-1)

Päivän ideaveto: 9 Twins Zaack (Lähtö 6, Toto64-3)

Päivän pommi: 9 Diamondwind (Lähtö 9, Toto64-6)

Toto64-1 Avauskohteessa 2 Feel The Rush kerää kovan peliosuuden, eikä tamman uran alusta juuri moitteen sijaa löydäkään. Viimeksi Jägersrossa se eteni nopeasti keulaan voittaen vaivattomasti ja sitä ennen Halmstadissa se oli etevin johtavan rinnalta. Nyt vastus tiukkenee edellisiin nähden, joten hyvistä lähtöasemista huolimatta se kaipaa varmistuksia kupongille. 7 Princess Kloster oli valtavan hyvä kauden avauksessaan Jägersrossa voittaen täyden matkan ryhmän 15-tuloksella johtavan rinnalta. Taustavoimat pitävät tammaa rutiiniinsa nähden normaalia kyvykkäämpänä juoksijana ja startti alla se pystyy menestymään juoksunkulusta riippumatta. 1 Restless Heart pärjää aina ravatessaan ja tällä kertaa tammalta riisutaan kengät pois ensimmäistä kertaa. Viimeksi Halmstadissa ohjastaja Marc Elias nosti ajokkinsa johtaneen Maestro Crowen rinnalle viimeisellä takasuoralla, mihin paloi lopussa kakkossija. Åbyssa 12. helmikuuta se nappasi varman voiton keulapaikalta. Halmstadissa ykkösrata on hyvä paikka kiihdyttää, mutta lähtönopeuden riittäminen on silti kysymysmerkki, etenkin kun alun laukkariskikin on merkittävä. Kupongille vielä turhan unohdettu 9 Aroseforyou, jolla uusi vuosi ei ole käynnistynyt aivan kolmivuotiskauden lopun veroisesti. Åbyssa 18. joulukuuta se nakkasi toisesta ulkoa keulaan ja voitti lopulta noin 50 metrin marginaalilla. Tapaninpäivänä Solvallassa se kierteli kolmannesta ulkoa tasokkaassa lähdössä ykköseksi ohi L.L.Royalin ja kumppaneiden. Viime startin perusteella kunto voisi olla taas kohenemaan päin ja ysiradalta on varmasti tiedossa onnistunut juoksu. Ranking: A) 2,7 B) 1,9,6 C) 3,10,8,4,5 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 2, 7, 1, 9 Suuri: 2, 7, 1, 9

Toto64-2 Toinen kohde ei päästä arvioijaa helpolla. Nostetaan rankingin kärkeen nappiasemista kiihdyttävä 2 Solicious, jolla kyvyt riittävät tällaiseen lähtöön varsin mainiosti. Viimeksi Halmstadissa sen veto ei aivan kestänyt keulapaikalta 13-avauksen ja 16-vauhtisen kierroksen jälkeen, mutta saattoi kuskin taktiikkakin olla hieman turhan optimistinen suoraan tauolta. Halmstadissa 30. syyskuuta se voitti kolmivuotissarjan keulasta sellaisella tyylillä, että kapasiteetista tämän lähdön voittaminen ei ainakaan jää kiinni. Terävä avaaja on suosikki valtaamaan jälleen vetotyöt itselleen ja Halmstadin radalla se on normaalia merkittävämpi etu. 10 Diesel D.K. palasi tauolta väkevällä tyylillä edeten matkalla keulaan ja voittaen väljästi. Lähes aina paljon peliä keräävä ruuna ei silti ole mikään varsinainen voittokone ja edellinen Ruotsin vierailu marraskuun lopulla oli vain tasainen suoritus. Perusmerkkejä silti. 12 Miriam Hålerydilla lähtökohtaisesti kaikki vastustaa lähtörataa ja taukoa myöten, mutta uran avausstarttien perusteella se voi hankalista asemista huolimatta silti leiskauttaa ykköseksi. 1 Borups Tiger on ilman kenkiä nyt kiinnostava merkki. Napakasti avaava ruuna voi saada maukkaat asemat johtavan takaa ja kiriä joulukuun Åbyn startin tavoin sieltä ykköseksi. Viimeksi ruunan ravi ei ollut aivan satkua ja se putosi johtavan selästä ulos totokamppailusta. 7 Sugar Babe A.T. ei meinannut viimeksi saada voltista kunnolla juonen päästä kiinni, mutta rytmin löydettyään se kohensi asemia hyvin päätöskierroksella. Halmstadissa 10. helmikuuta esitys oli keulasta asiallinen. Kupongille vielä hyvistä asemista kiihdyttävät 4 Boss Design ja 5 Nille Sånna. Ensin mainittu on niin ikään terävä avaaja ja tähtää sisäradan parhaille paikoille. Viimeksi se ylitti maalilinjan varsin terävin potkuin. Nille Sånna palasi viimeksi pitkältä tauolta ja suoritti takajoukoista aivan mukiinmenevän startin kirien kärkinelikon tuntumaan. Mathias Almin suojatti ei ehdi alussa nopeimpien matkaan, mutta hyvällä selkäjuoksulla voittokaan ei ole mahdoton ajatus. Ranking: A) 2,10,12 B) 1,7,4,5,11 C) 3,8,9,6 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 2, 10 Suuri: 2, 10, 12, 1, 7, 4, 5

Toto64-3 Kolmannessa kohteessa terävimmät kuntonäytöt puuttuvat vähän jokaiselta. 5 Bernts Ulrikan suoritustaso ailahtelee, mutta oikeana päivänä pyörä pyörii näihin sarjoihin rajua kyytiä. Jägersrossa 22. tammikuuta se oli aivan valtava suoraan tauolta karaten jo päätöskierroksen alussa muulta porukalta ja voittaen lopulta kymmenien metrien marginaalilla. Kaksi viimeisintä esitystä ovat olleet tuohon nähden kovin tasaisia, mutta kapasiteettinsa puolesta Marc Eliasin ajokki on tässä ykkösmerkki. 3 Explosive Class ja 6 Casino Brick ovat perusmerkkejä kupongille, mutta eivät mitään järin maistuvia tapauksia korkeilla peliosuuksillaan. Ensin mainittu suoritti viimeksi asiallisen paluustartin kirien viidennestä ulkoa jälkijoukkojen parhaaksi. Halmstadissa se voitti lounasravilähdön johtavan rinnalta, joskin keulahevosen laukan avittamana, joten onnistuneella juoksulla kyvyt riittävät tässäkin lähdössä. Casino Brick suorittaa Tanskan puolella jatkuvasti tasaisen hyvin, mutta aikaisemmat vierailut Ruotsin puolelle eivät ole toistaiseksi tuoneet kovin kaksista menestystä. Alustava peliosuus on siksi nyt kummallisen korkea, mutta vaikea ruunaa on tässä kokonaan ohittaakaan. Pelillisesti lähdön ylivoimaisesti kiinnostavin merkki on 9 Twins Zaack, joka kilpailee nyt pitkästä aikaa ilman kenkiä. Hevonen on kilpaillut urallaan neljästi samalla balanssilla ja voittanut kahdesti, joten on hyvät syyt olettaa balanssimuutoksen tuovan merkittävää parannusta sen otteisiin. Kuntokin on mukavalla mallilla, viimeksi Halmstadissa veto kesti keulasta asiallisesti maaliin asti, vaikka kaksi parempaa vyöryikin lopussa edelle. Juostava matka sopii mainiosti Stefan Perssonin ajokille ja ravin maittaessa se pystyy kirissä yllättämään tämän lähdön suosikit. Alustava viisi prosenttia on päivän kiinnostavimpia tarjouksia. Maininnat vielä riviään paremmille 8 Livi Nam Namille ja ihan pelaamattomalle 2 Panzarottille, joille molemmille kenkien pudottaminen tuo lisäpuhtia otteisiin. Molemmat ovat saaneet muutamia startteja alle tauon jälkeen, eikä onnistuneella sisäratareissulla kumpikaan ei ole mahdoton pärjääjä tässä lähdössä. Ranking: A) 5,3 B) 6,9,11,8,4,2 C) 7,12,10,1 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5, 3, 6, 9 Suuri: 5, 3, 6, 9, 11, 8, 4, 2

Toto64-4 Haastava kierros vaatii rohkeita kannanottoja ja sellainen otetaan neljännen kohteen ideavarman 3 Galewindsonthepathin muodossa. Urallaan toistaiseksi pyöreät nolla voittoa napannut ruuna on tullut neljän kuukauden tauolta niin vahvalla ryminällä takaisin, että kuparisen on pakko rikkoutua aivan lähiaikoina. Viimeksi Halmstadissa se haastoi johtavan ulkopuolelta voittajaa aivan maalilinjalle asti ja teki huomattavasti kovemman esityksen, kuin esimerkiksi samassa lähdössä mukana ollut 7 Sephora. Åbyn nelivuotislähdössä se kiri kolmannesta ulkoa viimeiset 600 metriä 12,6-vauhtia ja tuli terävästi maaliin asti. Kaksi starttia kropassa ja aktiivinen Peter Ingves rattailla se saattaa alussa ryövätä keulapaikan ja varsinkin siitä sen ohittaminen olisi tämän lähdön osallistujille kova urakka. Viime starttien perusteella mikään juoksupaikka ei silti vie kokonaan menestystoiveita ja alustavalla 15 prosentin peliosuudella se onkin huippumaistuva varmayritys tähän kohteeseen. Mainittu 7 Sephora kilpailee ennakkotietojen mukaan ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä ja tasaisen varmasti suorittava tamma on laatumenijä tähän lähtöön. Viimeksi se sai hyvän reissun toisessa ulkona, josta kipusi suuremmin loistamatta voittajan tuntumaan. 4 Mirakel Håleryd on taulunsa mukaisesti kyvykäs, mutta epävarma kilpuri. Se on kummallisen paljon pelattu nyt, kun Åbyn starttikaan ei paljastanut mitään hevosen nykyvireestä eikä mailin matkakaan taida suosia epäonnistumisherkkää ruunaa. Yllätyksen etsijöille mainittakoon ylivauhtia kyttäävä 11 Aguero, joka ansaitsisi hiljalleen jo voitonkin tauluun. Mantorpissa se jäi kaikki tallella johtavan taakse pussiin. Ranking: A) 3 B) 7,4,11,5,12,10 C) 2,6,8,9 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-5 Suoritustasoaan tämän vuoden puolella hurjasti nostanut 2 Devs Dragon oli onnekas rata-arvonnassa, eikä taida näistä asemista erehtyä sopivassa lähdössä. Kalmarissa 18. tammikuuta se voitti 75-lähdön keulapaikalta ja olisi toistanut saman Solvallan finaaleissa ilman loppusuoran laukkaa. Mantorpissa keulassa viihtyvä ruuna joutui suorittamaan kirin ulkoratoja pitkin, mutta sekään ei hidastanut Carl Johan Jepsonin ajokkia ja pahimman haastajan laukattua se eteni maalisuoralla väljään voittoon. Tällä kertaa se avannee suoraan startista piikkipaikalle ja saanee suursuosikkina sen verran kunnioitusta, että matkavauhti pysyy pitkään maltillisena. Vaikealla kierroksella prosenttien voi toki olettaa kohoavan hieman turhan korkeiksi, mutta lähes 70 prosenttisena voittajana se on silti hyvä tukijalka illan Toto64-systemeeihin. Haastajista kiinnostavin on kovan kapasiteetin omaava 3 Tony Afrika, jolla Adrian Kolgjini tähdännee alussa suursuosikin selkään. Åbyssa ruunan veto ei riittänyt suoraan tauolta, vaan se valahti loppusuoralla keulasta ulos totosijoilta. Nyt startti alla ja ilman takakenkiä otteissa on varmasti lisää ruutia. Ranking: A) 2 B) 3,1,11,10,12 C) 7,5,8,4,9,6 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto64-6 Päätöskohteen kiinnostavin merkki on viimeksi pelaajat suosikkina pettänyt 10 Zio Tom Jet. Taustavoimien mukaan tasaiseksi jääneen esityksen taustalla oli ensimmäisen kaarteen tiukka tilanne, jossa hevonen häiriintyi kilpakumppanin tunkiessa tiukasti sen edelle ja tilanteessa aiheutuneen kiinnioton jälkeen ori ei enää jatkossa innostunut parhaimpaansa. Mantorpissa 15. helmikuuta se jäi voittovoimat tallella 75-lähdössä pussiin. Tällä kertaa hevoselta riisutaan kaikki kengät pois ja matkavauhdin yhtään salliessa Adrian Kolgjinin ajokki on vaikeasti pideltävissä Halmstadin maalisuoralla. 1 Can Lane jatkaa kierroksen trendiä, jossa arvuutellaan Untersteinerien kyvykkään hevosen päivän virettä. Ruuna on perusluokaltaan 75-tason hevonen ja nopeana avaajana puolustanee kiihdytyksessä keulapaikan, joten sopivalla matkavauhdilla menestystä voi odottaa heti suoraan tauoltakin. 9 Diamondwind on viime vuoden Tanskan derbyvitonen ja hyvältä lähtöpaikalta mielenkiintoinen seurattava. Peter Ingves pyrkii varmasti seuraamaan edestä kiihdyttävää nopeaa Can Lanea ja johtavan takaa voitto irtoaa huomattavasti useammin kuin mitä alustava kolme prosenttia antaa ymmärtää. 12 M.T.Mighty Winner on luokaltaan järeä laite tähän lähtöön, mutta kärkisijoille nouseminen vaatii nyt hurjasti tuuria juoksunkulun suhteen. 3 Demolition Man F. ei ollut viimeksi parhaimmillaan, eikä ole aikaisemmin urallaan pystynyt parhaimpaansa valmentajan ajamana, joten 20 prosentin peliosuus tuntuu turhan korkealta ja se putoaa ulos systeemeiltä. Ranking: A) 10,1 B) 9,12,3,7,4 C) 2,11,6,8,5 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 10, 1, 9 Suuri: 10, 1, 9, 12

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 2, 7, 1, 9

Toto64-2: 2, 10

Toto64-3: 5, 3, 6, 9

Toto64-4: 3

Toto64-5: 2

Toto64-6: 10, 1, 9

Hinta: 9,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-03-23&track=Hd&race=4&pool=T64&selections=[2,7,1,9],[2,10],[5,3,6,9],[3],[2],[10,1,9]&stake=0,1&price=9,6



Suuri

Toto64-1: 2, 7, 1, 9

Toto64-2: 2, 10, 12, 1, 7, 4, 5

Toto64-3: 5, 3, 6, 9, 11, 8, 4, 2

Toto64-4: 3

Toto64-5: 2

Toto64-6: 10, 1, 9, 12

Hinta: 89,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-03-23&track=Hd&race=4&pool=T64&selections=[2,7,1,9],[2,10,12,1,7,4,5],[5,3,6,9,11,8,4,2],[3],[2],[10,1,9,12]&stake=0,1&price=89,6

PieniToto64-1: 2, 7, 1, 9Toto64-2: 2, 10Toto64-3: 5, 3, 6, 9Toto64-4: 3Toto64-5: 2Toto64-6: 10, 1, 9Hinta: 9,60 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 2, 7, 1, 9Toto64-2: 2, 10, 12, 1, 7, 4, 5Toto64-3: 5, 3, 6, 9, 11, 8, 4, 2Toto64-4: 3Toto64-5: 2Toto64-6: 10, 1, 9, 12Hinta: 89,60 €Tästä kupongille: