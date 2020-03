Ravivihje: Toto75 Bergsåker 21.3.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Tasaisesti pelatussa avauskohteessa ykkösmerkiksi nousee hyvällä tyylillä Nicklas Westerholmin käsistä viimeksi debytoinut 14 Let's Go Ernie. Ruuna menetti keulapaikan viimeisellä takasuoralla, mutta otti tilanteen lopussa uudelleen hallintaansa ja voitti lopulta vaivattoman oloisesti. Takamatkan juoksuradan paikka on hieman kyseenalainen, mutta jos kiertelyä ei tule liikaa, voitto on täysin mahdollinen. Sisempää luultavasti rivakamman startin saava 13 My First Offspring kuuluu myös aikaisin peleihin. Kahdella tyylikkäällä keulavoitolla kautensa avannut 4-vuotias laukkasi Färjestadin 75-lähdössä kiihdytyksessä, mutta palaa nyt vanhaan balanssiin. Paalulla useammalla hevosella on selkeä laukkariski, joten terävällä avauksella ja pienillä tuureilla Rikard N. Skoglundin ajokki voi selviytyä hyviin asemiin heti alussa. Lähdön selkeä keulasuosikki 1 Hadrianos on perusmatkan hevosista lähinnä menestystä. Solvallassa tuli uran avausvoitto keulasta 14-lopetuksella. Oriin lopullinen luokka on vielä hieman epäselvä, mutta johtopaikalta voitto ei yllättäisi. Yritetään kapeasti vain näillä.



Haastajat ja yllättäjät: Merkkejä voi levittää laajastikin ja pinnojen perusteella siihen ratkaisuun moni onkin päätynyt. 2 Lets Go Again nappasi helmikuussa kaksi keulavoittoa. Ensimmäinen tuli hallitusti, mutta Eskilstunassa oli tiukempaa. Tässä tarjolla voi olla reissu johtavan takana, eikä sellaisella menestys ole poissuljettua. Kohtalaisen paljon peliä keränneistä 12 Angel Ovea ei päässyt viimeksi kovasta yrityksestä huolimatta kärkeen, mutta kesti raskaan reissun kunnialla. Tammalla on ollut kuitenkin hieman kaarreongelmia, eikä ole ollenkaan sanottua, että kova startti vie sen tilannetta oikeaan suuntaan. 6 Payet palasi Östersundissa tauolta ja piti keulasta pintansa. Loppu oli kuitenkin vain 17,7-vauhtinen ja tässä johtoon ei luultavasti ole asiaa. 15 Iron Creek kangistui viime kerralla selvästi johtavan rinnalta, mutta ratkaisi kärjen lähettyviltä varmasti sitä ennen. Sopivilla väylillä ei täysin ulkona. 3 Bang Boomerang ei ole erityisen varma tapaus, mutta ravilla menestyminen ei ole sillekään mahdotonta. Uumajan ykkönen tuli johtavan ulkopuolelta. Takamatkan pelaamattomat 11 Klose, 9 Otroligosåfin ja 10 S.G.Flying Diaval ei ole luokaltaan noloja, ja onnistuneella reissulla kaikilla on edellytyksiä hyviin sijoituksiin.



Juoksunkulku: Hadrianos ja Lets Go Again avaavat parhaiten, ensin mainittu puolustaa keulan. Radoilta 3-5 starttaavilla on laukkariski. Payet voi jäädä alussa toisen radan vetäjäksi. My First Offspring käynnistyy takamatkan juoksuradalta reippaasti, myös Lets Go Arnie pyrkii heti eteenpäin startin onnistuessa.



Pelijakauma: Let's Go Ernie (14%) ja My First Offspring (12%) ansaitsisivat enemmän peliä. Liikaa luotettuja ovat Payet (16%) ja Angel Ovea (14%).



Ranking: A) 14, 13, 1 B) 2, 12, 6, 15, 3, 11, 9, 10 C) 5, 4, 7