Ravivihje: Toto64 Romme 20.3.2020 – 139 026 euroa ekstraa

Avauskohde on todella tasainen lähtö, jossa haastavuutta tuo entisestään sarjamääritys. Enintään sata starttia viime vuonna ohjastajien lähdössä ei varsinaisia statisteja ole yhtään eikä läpilyöntikään olisi huono ratkaisu. Ykkösvihjeen saa voitokas 10 The Lucky One, joka ei viimeksi näyttänyt Rommessa lainkaan halukkaalta vielä viimeisellä takasuoralla kolmannessa ulkona, mutta kiri vapaata rataa saatuaan hyvällä tyylillä ykköseksi. Ruunalta riisutaan nyt kengät pois eikä kuski huonone toisin kuin monella muulla vastustajalla. 7 Tarpon avasi viikko sitten Östersundissa Robert Berghin treenistä lupaavalla esityksellä. Ruuna kiri alkulaukkansa jälkeen takajoukoista 15,3-vauhtia viimeiset 1400 metriä nousten neljänneksi, vaikka virui suurimman osan matkasta pussissa kiritilaa etsiessään. Kuski Dwight Pieters on lähdön parhaimmistoa ja aamupäivän seitsemän prosentin pelikannatus on omituisen vähän. 12 Cuarto Käbb oli viimeksi Axevallassa todella hyvä kiriessään 1200 metriä kolmatta ilman ilman vetoapua umpirehdisti maaliin asti. Vastaavanlaisena ruuna on automaattisesti kärkihevosia nytkin. 11 Gossip’s Lord on luokaltaan kova tekijä tällaiseen lähtöön ja on huomioitava vaikeasta lähtöpaikasta ja tauosta huolimatta. Yllätysosastolta kiinnostavimpia ovat 2 Timetorock’roll, joka laukkasi viimeksi menestystään hyvätasoisessa T75-sarjassa sekä paljon tauluaan parempi 1 Cobra Launcher. 4 Mio Flash juoksee ennakkotietojen mukaan ilman kenkiä ja avojaloin se on voittanut kolmesta startista kaksi. Tosin ruuna oli viimeksikin ilmoitettu meneväksi ilman kenkiä, mutta näin ei ollutkaan, joten sen kenkätiedot kannattaa tarkistaa lähempänä peliajan päättymistä.

Ranking: A) 10-7-12-11 B) 5-6-9-2-8-1-4-3-14-13-15 C) -