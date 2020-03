Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 18.3.2020

Suosikki: Tehtävä vaikuttaa varsin otolliselta 4 Get Ready On Tourille, joka singahtaa normaalissa tapauksessa hyvältä lähtöpaikalta keulaan. Kovimpien vastustajien joutuminen takariviin silottaa myös tietä. Kahdessa edellisessä autolähdössä ruuna on kuitenkin sortunut laukalle kiihdytyksessä, joten pieni epävarmuus ilmassa leijuu, vaikka tauon aikana terveyspuoli lieneekin saatu mallilleen.



Haastajat ja yllättäjät: Pari tasokasta haastajaakin nostetaan lapulle. 9 Terminator Facella ei ollut taukotukkoisuudesta tietoakaan viikko sitten Jägersrossa, kun avauskaarteen lopussa keulaan edennyt ruuna hallitsi 12-lopetuksella tapahtumia. Jos suunta on edelleen ylöspäin, pystyy 5-vuotias takaakin nousemaan voitto-otteluun. 10 Dallas yritti viime kerralla kuolemanpaikalta kierros ennen maalia kärkeen, muttei onnistunut manööverissä ja joutui lopussa hieman taipumaan. Suoritus välirevityksineen oli hyvä ja tässä paukut voivat säästyä paremmin loppuun. Suosikin takaa juoksu voi juontua hyvin, eikä vahvaan kiriin pystyvä ruuna ole ulkona. 3 Mamba ja 1 Celsius Evo eivät kalpene luokaltaan, mutta molempien vire on arvoitus. Mamban edellisestä startista on jo tovi, Celsius Evo puolestaan on ollut helmikuun alun jälkeen kipeänä. 5 Dornoch Am on laukannut kahdessa viime startissa jo ennen auton irtoamista. Kauden avauskisan voitto tuli johtavan takaa. 7 Bonny Boy ei uhannut Axevallan 75:ssä kärkeä takajoukoista ja puolsi viimeksi keulasta ulospäin loppusuoralla. Juoksun onnistuminen voiton arvoisesti ulkoa on tiukassa.



Juoksunkulku: Get Ready On Tour lataa ravilla vaivatta kärkeen. Jos se laukkaa, takarivin hevosista parempiin asemiin pääsevä iskee ajoissa johtoon.



Pelijakauma: Get Ready On Tourin (47%) suosikkiasema on liian iso. Dallas (11%) ansaitsisi enemmän peliä. Bonny Boy (13%) on liikaa pelattu.



Ranking: A) 4, 9, 10 B) 3, 1, 5, 7, 6, 8 C) -