Ravivihje: Toto64 Örebro 17.3.2020 – 148 181 euroa ekstraa

7 Oliver Hall on aloittanut uransa lupaavilla esityksillä. Kovimman juoksunsa raamikas ruuna teki toissa kerralla Örebrossa, jossa se paikkasi ensimmäisen kurvin pahan laukkansa nousemalla vielä väkevästi toiseksi. Viimeksi Mantorpissa 5-vuotiaalla yritettiin edetä matkalla johtavan rinnalle, mutta sinne Pierre Nyströmin ajokkia ei päästetty ja Oliver Hall jäi loppumatkaksi kolmannelle. Ruuna ei kuitenkaan missään vaiheessa luovuttanut ja tuli umpirehdisti perille. Seiskaradalta edessä on taas haalarihommia, mutta joka tapauksessa Oliver Hall saa niukan ykkösvihjeen. 4 Tracy’s Princess kiskaisi viimeksi Eskilstunassa takaporukoista 12,3-vauhtia viimeiset 400 metriä ollen sijoitustaan parempi ja nyt tamma kokee kovan luokan kuskinparannuksen, kun rattaille istahtaa Jorma Kontio. 3 Yellow Diamond oli viimeksi keulasta kovassa lopetuksessa asiallinen. Myös sillä kuski paranee hurjasti Ulf Ohlssonin ajaessa tällä kertaa. Siihen on pelikansa tainnut reagoida liikaakin sillä, aamupäivän yllättävänkin selvä suosikkiasemuus 28 prosentin kannatuksella on yllättävän kova lukema. 9 Paulina Fri lopetti viimeksi kolmannesta ulkoa 12,5-vauhtia viimeiset 400 metriä nousten toiseksi ja vastaavanlaisena uran avausvoitto tulee pikapuolin. Alustavasti tammaa on pelattu vaivaiset kaksi prosenttia. 14 Justthewayouare järjesti viimeksi Mantorpissa totopommin ja mikään tuurivoitto se ei ollut. Tamma oli vielä 500 metriä ennen maalia viimeisenä ja siitä huolimatta Valentin Prevostin ajokki leiskautti näyttävästi muista ohi. Robert Berghin laatutallista tuleva 13 Duke Snapper on pilannut viimeiset kahdeksan starttia laukkoihin. Ruuna pystyisi ravilla menestymään näissä lähdöissä. 10 Fangiodor ei ole urallaan vielä totosijoille yltänyt, mutta jotain hyvää hevosessa on. Viimeksi ranskalaisruuna ei meinannut saada millään myllyään pyörimään ja vihdoin juonen päästä kiinni saatuaan kiri 14-vauhteja viimeiset sadat metrit. Jossain hienolla tyylillä liikkuva ruuna vielä tulee pärjäämään ja aamupäivän 0,6 prosentin kannatuksella Åke Lindblomin ajokki kannattaa mahduttaa lapuille mukaan mikäli lähtöön revittää yhtään enempää merkkejä. Suurempaan systeemiin revityslähdössä vielä 15 Kentucky Zon, 11 Orion All Over, Örjan Kihlströmin ajama 12 Red Crosser sekä ilman kenkiä ja jenkkikärryillä menevä 6 Adora.

Ranking: A) 7-4-3 B) 9-14-13-10-15-11-12-6-5-1-2-8 C) -