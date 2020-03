Ravivihje: Toto64 Mantorp 16.3.2020 - 104 587 euroa ekstraa

Mailin matkalla keulapaikka on usein jo puoli voittoa ja tällä psyykillä lähdön suosikiksi nostetaan lähtöautoa hyeenan lailla seuraava 3 Jori Boko. Uran seitsemästä startista vain kerran ulos totosta pudonnut ruuna on saanut lyhyeen ryhmään erittäin sopivat lähtöasemat ja pyrkii toistamaan Mantorpissa 13. tammikuuta nähdyn keulasoolon. Viime starteissa se on suorittanut keulasta aivan asiallisesti, vaikka ei ole voittoihin pystynytkään. 2 Eye in the Sky oli viimeksi suoraan tauolta napatusta kakkosesta huolimatta pieni pettymys, sen verran suotuisasti keulapaikka kuitenkin irtosi Claes Svenssonin suojatille. Startti alla ja kaikki kengät riisuttuna on odotettavissa parempaa, mutta vähän turhan suureksi suosikiksi se on alustavissa peliosuuksissa noussut.

Suosikkien takana kenttä on avoin. 1 Aurora Palema on lahjakas tamma, mutta epävarmuus vaivaa. Pelikansalla oli Pär Hedbergin valmennettavasta kovat odotukset heti tauolta Örebrossa, mutta homma oli taputeltu heti aja-komennon jälkeen. Ykkösrata ja mailin matka eivät nyt varsinaisesti suosi, mutta kaiken onnistuessa voittokaan ei ole mahdoton. 4 Twentyfourseven D.E. pääsi Jägersrossa ammattilaisen ohjastuksessa koko matkan ravia, mutta jäi keulahevosen taakse täysissä voimissa pussiin. Hevoselta riisutaan nyt ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois ja ravia polkiessa se on aivan mahdollinen voittajakin lähtöön.

Ranking: A) 3,2 B) 1,4,7,6,5 C) 12,9,8,11,10