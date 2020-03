Ravivihje: Toto75 Halmstad 14.3.2020

Suosikki: 10 Maestro Crowe omaa edellytykset nousta sarjoissaan nopeastikin, mutta rutiinin puute on tuonut Petri Puron suojatin matkaan vielä mutkiakin. Åbyn 86-lähdössä ruuna ei saanut oikein rytmistä kiinni ja laukkasi kiihdytyksessä. Pienten korjausten myötä viimeksi kaikki oli taas mallillaan ja 1900 metriä ennen maalia keulaan kiertänyt 5-vuotias erkani 12,9-lopetuksella selvään voittoon. Kotiradalla Halmstadissa se on voittanut kaksi muutakin starttiaan tähän asti. Kolmen kilometrin matkasta ei ole haittaa, mutta uusi kuski ei välttämättä ole hieman omalaatuiselle hevoselle etu.



Haastajat ja yllättäjät: Vastustajista kiehtoo erityisesti huiman kuskivahvistuksen kokeva 1 First One In. Viime startissa se nousi väsyneen keulahevosen takaa ahtaasti ulos päätöskierroksen alussa ja menetti ylivoimaisen voittonsa hylkäykseen. Viikkoa myöhemmin ruuna jäi pois, mutta alla on jo ratahiitti, joten kunto lienee hyvä. Joulun alla se meni tauolta 2. ulkoa erinomaisella tyylillä voittoon. Samanlaisena se voi tehdä suosikin tehtävän tässä keulasta hankalaksi. 4 Springbank voitti toissa kerralla vakuuttavasti johtavan rinnalta ja teki viimeksi 6. ulkoa sinnikkään ja pitkän kirin. Nelosrata voi tuottaa ongelmia, mutta muuten ruunalla on edellytykset kärkipäähän. Kautensa avaava 3 Keegan Trot osoitti hyviä otteita 3-vuotiaana, muttei ollut vielä täysin valmis. 11 Bottnas Fantom voitti jouluna hyvällä juoksulla 2. ulkoa, mutta laukkasi Eskilstunassa jo ennen lähtölinjaa. Kengät päästään nyt riisumaan, joka auttaa ruunaa selvästi. 7 Cobbys Nana nousi Solvallassa toisen radan vetäjäksi jo kaksi kierrosta ennen maalia, mutta punnersi silti voittoon. Juoksuradan hyödyntäminen on arvoitus. 6 S.G.Shermanilla on ajettu viime aikoina aktiivisesti ja ruuna on esiintynyt sitkeästi. Voittoon vaadittaisiin vielä lisää puristusta. 5 Macro Star kiersi viimeksi kolmannen kautta avauskierroksella keulaan ja voitti varmasti. Matka sopinee sille, mutta voltin vitoselta juoksupaikka voi jäädä hankalaksi. Lähtösuoralla viimeksi laukannut 8 Elche voi saada suotuisan reissun sisäradalla.



Juoksunkulku: First One In pystynee pitämään sisäradalta johtopaikan ja keulasta on tuskin tarkoitus myöhemminkään luopua kuin korkeintaan Maestro Crowelle.



Pelijakauma: Maestro Crowen (46%) peliosuus on oikealla tasolla. First One In (14%) on aliarvostettu. Bottnas Fantom (10%) tuntuu liikaa pelatulta.



Ranking: A) 10, 1 B) 4, 3, 11, 7, 6, 5, 8 C) 12, 2, 9