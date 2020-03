Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Kalmar 13.3.2020

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5

Toto64-2: 10, 5, 4, 7, 8, 6, 2, 11

Toto64-3: 13

Toto64-4: 9, 7, 6, 5, 2

Toto64-5: 2

Toto64-6: 14, 2, 3

Hinta: 12,00 €



Suuri

Toto64-1: 5

Toto64-2: 10, 5, 4, 7, 8, 6, 2, 11

Toto64-3: 13, 4, 9, 2, 5, 11

Toto64-4: 9, 7, 6, 5, 2

Toto64-5: 2

Toto64-6: 14, 2, 3

Hinta: 72,00 €



Kalmarin Toto64-kierroksella on kaksintaistelujen makua, kun neljässä kohteessa suosikkikaksikko on kerännyt alustavassa pelijakaumassa vähintään yli 60 prosenttia lähdön merkeistä. Kyseisistä kohteista löytyy myös vihjesysteemien tukipilarit.(T64-1) sekä varsinkin(T64-5) ovat jääneet liikaa lähtönsä suosikin varjoon ja ne lyödään ideavarmoiksi. Pienemmän systeemin kolmantena varmana toimii uudesta tallista aloittava kyvykäs(T64-3).Toto64-pelin jättöaika päättyy tuttuun tyyliin lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.Vuoden alussa Wilhelm Paalille siirtynyton tehnyt uudesta tallista vahvoja juoksuja, vaikka voittoja ei ole vielä tullutkaan. Tammikuun lopussa Jägersrossa ruuna jäi 2640 metrin matkalla tarpomaan toiselle ilman selkää ja kovasta matkavauhdista huolimatta se tuli vasta aivan maalin tuntumassa ohitetuksi. Seuraavassa startissa Åbyssa neljännessä ulkona matkannut French Quick tuli sitkeästi kierroksen kirin perille asti nousten toiseksi. Viime startti meni piloille lähtölaukan myötä. Voitto roikkuu ruunalla ilmassa ja nyt sellaiseen olisi hyvä sauma.Selvästi pahin vastustajaon toki ollut hieno voittostarteissaan, mutta pitää huomioida, että se on lähes tuplannut voittosummansa pariin viime kisaan ja nyt on jo huomattavasti kovempi lähtö. Lisäksi hitaalle lähtijälle ykkösrata on selvä haitta. French Quick ei myöskään ole mikään starttiraketti, mutta hyvin todennäköisesti pääsee kiihdytyksessä Love Runs Outin etupuolelle ja parhaassa tapauksessa etenee alkumatkalla keulaan asti. Joka tapauksessa Love Runs Outin ja French Quickin pinnojen 35 vs 29 kuuluisi olla toisinpäin, joten French Quickista leivotaan varma.pääsi viimeksi Kalmarissa aiempia startteja helpompaan porukkaan ja ruuna voittikin keulasta vakuuttavasti, vaikka veti kierroksen 11-kyytiä. Juuri mailin matka tuntuu sopivan erityisen hyvin Elof Paleman ominaisuuksille ja sellainen on edessä myös tänään. Todennäköisesti Stefan Perssonin ajokki pystyy torjumaan kiihdytyksessä pahimman vastustajanja pääsemään keulaan. Siitä Elof Palema olisi kova luu nytkin, vaikka vastus viimekertaista tasokkaampi onkin. Plussana siltä riisutaan takakengät pois ja historian valossa se on iso etu. Elof Palemalta on riisuttu juuri mailin matkalla neljä kertaa kenkiä, kolme niistä on päättynyt vierailuun voittajakehässä. Aamupäivän pelijakaumassa peräti 60 prosenttia pelatun Sharp Dreamin kohdalla pitää huomioida, että viime starteissa se ei ole ravannut kovinkaan letkeästi ja etenkin kuski herättää kysymysmerkkejä. Jan Hansen voitti viime vuonnakin vain kolme kertaa 71 yrityksestä. Vaikka pelipinnat todennäköisesti tulevatkin tasoittumaan päivän aikana, niin Elof Palema jäänee silti alipelatuksi ja se on päivän toinen läpivarma.Håkan K Perssonilta debyyttistarttinsa tekeväon tehnyt lyhyellä urallaan viimeisintä starttia lukuun ottamatta pelkästään hyviä juoksuja. Vitossijaan päättynyt Åbyn starttikin oli Quick Lanen voittama kovatasoinen 3-vuotiskoitos, jossa Bring Me Baijern meni täyden voltin aikaan 15,4ke. Sellaisista ajoista harva tämän päivän vastustajista voi edes unelmoida ja Stefan Perssonin ajokki erottuukin luokkansa puolesta heikkotasoisessa lähdössä. Toki alustavaksi suosikiksi pelattuon myös lahjakas, mutta se on äärimmäisen laukkaherkkä tapaus. Optimibalanssillaan ilman takakenkiä juokseva Bring Me Baijern jääkin pienemmän systeemin varmaksi, mutta yli viiden kuukauden tauon ja hieman hankalan lähtöpaikan vuoksi varmistetaan isommassa systeemissä.esiintyi muutaman startin ajan tasapaksusti, mutta viime Solvallan kisan perusteella vire on taas nousussa. Kolmannessa ulkona matkanneella ruunalla lähdettiin kierros jäljellä selässä kolmannelle ja vaikka Global Unspoked vaikutti pitkään hieman haluttomalta, niin loppusuoraa se tuli voittaja Sir Ratzeputzin jälkeen porukan toiseksi kovinta kyytiä vaikkei viidettä sijaa korkeammalle ehtinytkään. Päätöstuhannen ruuna kulki 12,2-vauhtia ja meni hyvän täyden matkan volttiajan 13,7ke. Valmentaja Oskar Svanbergin ajaessa tallin toista hevosta, nähdään tänään Global Unspokedin rattailla vahvistuksena Kim Eriksson. Lisäpiristystä tuonee myös kenkien riisuminen ja stayer-matka sopii. Alustavasti 17 pinnaan pelatun ruunan kuuluisikin olla tasokkaasta lähdöstä huolimatta niukka suosikki noin 25 prosentin arviolla.Yli kaksi vuotta radoilta pois olluton juossut kolme kertaa pitkän taukonsa jälkeen ja parantanut kerta kerralta. Jo toisessa startissa Åbyssa se kiri vihaisesti loppua ja viimeksi Halmstadissa kolmannessa sisällä matkannut tamma ei saanut missään vaiheessa kunnolla kiritiloja. Nikitita tuli kärkirintaman takana voimissaan maaliin neljäntenä ja kenties voittokin olisi ollut ulottuvilla jos kiriluukut olisivat auenneet. Nikititan uran voittosaldo näyttää karusti nollaa, mutta sellainen tulee vielä viime esitysten perusteella ja tänään Anders Zackrissonin ajamalta menijältä raapaistaan kaikki kengät pois. Nikitita otetaankin pankinräjäyttäjänä mukaan kuiteille alustavan pelikannatuksen ollessa vain 1,3%.Suosikkikaksikko on kunnioitettavaa luokkaa ja niiden lyömiseen tarvitaan tietysti paljon tuuriakin. Tokion paljon kiertämistä 40 metrin takamatkalta jakaarrejuoksu tuotti viimeksi ongelmia. Lisäksi on huomioitava sen valmentajan Johan Untersteinerin tallikunto, joka ei tällä hetkellä ole huipussaan. Jos ei Ranskassa kilpailuturneella olevia hevosia huomioida, niin edellistä voittoa pitää hakea runsaan 30 startin takaa. Sen toi juuri Make More Cider tammikuun lopussa, joten aikaakin on kulunut yli kuusi viikkoa.