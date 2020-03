Ravivihje: Toto64 Östersund 12.3.2020 – 122 365 euroa ekstraa

3 Macelleria on aiemminkin ollut huipputreenareilla, kuten Björn Goopilla ja Stig H Johanssonilla, mutta ruuna sai täysin uuden vaihteen silmään vasta siirryttyään Robert Berghille viime toukokuussa. Sieltä käsin Macalleria juoksi pelkästään T75-lähtöjä ja statistiikka on niistä vakuuttava 9 5-3-1. Rahaakin tuli yli 800 000 kruunua, joten Macalleria nousi hetkessä läpi sarjojen. Ruuna voi hyvinkin parantaa tälle kaudelle entisestään, sillä tämä on ollut ensimmäinen talvi, kun Bergh on päässyt treenaamaan hevosta omilla systeemeillään. Kauden aloitusstartiksi on löytynyt todella sopiva koitos ja tässä porukassa Macellerian kuuluu olla hyvin lähellä voittoa, vaikka yli neljän kuukauden tauolta ja kengät jalassa juostessaan ei olisikaan vielä ihan terävimmillään. 2 Cobourg Hanover on kovin vastus ja myös avainroolissa juoksunkulun suhteen. Emilia Leon ajokki lähtee lujaa matkaan ja saanee ensimmäiset keulat. Toinen asia on ajetaanko siitä jos Macellerialla tullaan vaateliaana rinnalle. Myös Cobourg Hanover palaa pieneltä huililta tähän kisaan. 4 Ippon Futura kiri toissakerralla Bergsåkerissa unelmajuoksulla selvään voittoon. Viimeksi saman radan pronssidivisioonassa ruuna kiri myös lujaa loppua, mutta häntäporukoista tehtävä oli kovassa lopetuksessa tukala.

Ranking: A) 3 B) 2-4 C) 5-6-1-7