Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 11.3.2020 – jättipottikierros

Suosikki: Parhaimmillaan koviin suorituksiin pystyvä 6 Victory Topline on tauoltakin päätöskohteen ykköshevonen. Viime kauden ensimmäinen voitto tuli talvella 75-finaalissa, elokuussa ruuna sooloili keulasta 10,8-tuloksella ykköseksi. Edellytyksiä sarjanousuunkin vielä on ja vireenkin voi olettaa olevan heti hyvä kun avausstartiksi on valittu ärhäkkä pikamatka. Keulaan päästessään ruuna olisi voitossa kiinni, mutta riski vaativammallekin juoksulle on olemassa, eikä voiton kairaaminen enää sitten olisi aivan yksinkertaista.



Haastajat ja yllättäjät: 3 Mr Southwind ei ole hevosena suosikin veroinen, mutta kauden avauksen perusteella vire on mainio. Kim Erikssonin ajama 9-vuotias esitti 3. ulkoa vahvan kirin ja kulki 600 metriä 10,6-vauhtia. Tässä valjakko mielii kärkeen ja voi jopa pyrkiä vastaamaan Jorma Kontion ajokille. Suosikin tavoin tauolta tuleva 2 Maximus M.M. ratkaisi marraskuun lopussa 2. ulkoa 10-lopetuksella, vaikka loppukaarre tuottikin sille ongelmia edellisen startin tavoin. Kauden avauksessa liputetaan varovaisen taktiikan puolesta, joten paljon peliä kerännyt ruuna ei siten suuresti kiehdo. Toki kärjen tuntumasta se voi olla lopussa vaarallinen. 9 One Two Beat voittaa harvoin, mutta helmikuun starttien perusteella kunto on mallillaan. Eskilstunassa se latasi sisältä lopun virkeästi ja kesti alkuun satsaamisen jälkeen kuolemanpaikankin kunnialla Solvallassa. Hyvällä juoksulla se voi ohittaa lopussa monet. 12 S.G.Charpentierin kisa toissa kerralla meni täysin pipariksi, mutta viimeksi ruuna osoitti taustalla varsin mukavaa virettä. Edellytykset voittoon eivät ole juuri tässä optimaaliset, mutta vähän pelatulle ruunalle annetaan silti mahdollisuus. 8 Ribaude on kerännyt jostain syystä melko paljon peliä, vaikka tehtävä on verkkaiselle avaajalle tosi hankala. Tauolta taktiikkakaan ei ehkä ole kaikkein aggressiivisin vielä nyt.



Juoksunkulku: Maximus M.M., Mr Southwind ja 4 Dashing Kimberley lähtevät sisempää hyvin, mutta ulompaa Victory Topline on myös heti kärkikuvioissa. Se tai Mr Southwind lopulta keulassa.



Pelijakauma: Victory Toplinen (35%) pinnat ovat kohdallaan, Maximus M.M. (25%) tuntuu liikaa luotetulta. Mr Southwind (8%) ja One Two Beat (5%) ovat sen sijaan jääneet liian vähälle. Ribaude (15%) on tuntuvasti ylipelattu.



Ranking: A) 6 B) 3, 2, 9, 12, 8, 11 C) 4, 10, 7, 1, 5