Ravivihje: Toto64 Gävle 10.3.2020 – 150 395 euroa ekstraa

5 J.J. Another Vinn pääsi radoille vasta 5-vuotiaana, mutta tammassa vaikuttaa olevan kykyjä pitkällekin. Toissa kerran Solvallan voitossaan se pääsi johtavan rinnalta kierros jäljellä toiseen sisälle, josta spurttasi kevyellä tyylillä selvään voittoon. Päätöstuhannen Jevgeni Ivanovin treenattava tuli 16,6-vauhtia. Viime viikolla Solvallassa tamma tuli oikein rehdisti perille juostuaan pääosan matkasta johtavan rinnalla. J.J. Another Vinn on todennäköinen voittaja, mutta aamupäivän yli 60 prosentin kannatuslukemat ovat turhan korkeat. 6 Hagaz T.N.T. on mennyt viime startit hienosti kun valmentajansa on malttanut jättää ohjastustehtävät ammattilaisille. Gävlen voiton ruuna otti helposti keulasta ja seuraavassa se tuli hyvin perille toiselta ilman vetoapua. Bollnäsin viime startissa Hagaz T.N.T. laukkasi törkeän häirinnän seurauksena. Aamupäivän kuuden prosentin kannatus on oudon vähän Ludwig Wickmanin ajokille. 10 Enge Eros teki viimeksi Eskilstunassa lupaavan kauden avauksen. Ensimmäisellä takasuoralla laukannut ruuna eteni porukan hänniltä vielä mukaan kärkimatsiin, mutta laukkasi uudestaan loppusuoran alussa. Ravilla vahva jyrä on korkealla ja 2640 metrin matka matka on iso etu. 9 Hedens Mirakel kiri kauden avauksessaan Gävlessä neljännestä ulkoa 14,2-vauhtia viimeiset 700 metriä nousten neljänneksi. Ruunalla saisi olla enemmän puristusta loppumetreille. Jättiyllättäjänä lapulle vielä viimeksi asiallisen kirin esittänyt 2 Delilas Magi, joka kilpailee tänään jenkkikärryillä.

A) 5 B) 6-10 C) 9-2-3-11-1-8-12-7-4