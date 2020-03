Ravivihje: Toto75 Färjestad 7.3.2020 – jättipottikierros

Suosikki: 4 King Of Everything on parantanut tauon jälkeen startti startilta otteitaan ja 4-vuotiaalla on kosolti edellytyksiä nousta sarjoissaan. Viimeksi se oli Åbyssä mukana kovassa 08,9-avauksessa, mutta piti keulaan takasuoralla edettyään lopussa vielä hallittuun voittoon. Johtoon mielii tässä muitakin, mutta Claes Svenssonin suojatti pystyy voittamaan monenlaisella taktiikalla. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: Haastajista kiintoisin on kahdella varmalla keulavoitolla vuoden aloittanut 10 My First Offspring. Takaa tehtävä on erilainen, mutta edestä lähtevät hyvät selät ja balanssia päästään keventämään merkittävästi. 8 Super Sarah vaikuttaa erittäin lupaavalta 4-vuotiaalta tammalta, eikä ole mahdoton jos suosikille tulee ongelmia. Åbyssä Erik Adielssonin ajokki käynnistyi erittäin verkkaisesti, mutta ehti lopulta hallittuun voittoon. Viikkoa myöhemmin sille ei haluttu antaa heti raskasta reissua uudestaan ja sijoitus takaa jäi vaatimattomaksi. Loppusuoran tamma pisteli kuitenkin kaikista 75-finaalipäivän hevosista ripeimmin. 3 L.L.Royal piti suosikin takanaan tammikuun lopussa keulajuoksulla, mutta King Of Everythingille tarjoiltiin silloin tauolta nätti reissu. Kuukausi sitten Li Hannén ruuna laukkasi 3. ulkoa viimeisellä takasuoralla, mutta otti taas viimeksi varman keulavoiton. Sille pyrkii alussa vastaamaan 1 Ikaros di Quattro, joka esiintyi mainiosti tammikuun kisassa, mutta laukkasi viimeksi kiihdytyksessä. Hans Crebas ei luultavasti ole kiinnostunut L.L.Royalin selästä, mutta suosikin peesi voisi hyvinkin kelvata. 5 Upcoming Artist pystyy avaamaan rivakasti ja voisi kärjen lähettyviltä olla taas totomatsissa. 12 Un Mec D'or sai kauden avauksessa johtavan takaa tilaa vasta aivan viime metreillä ja voimia jäi kosolti talteen. Näistä asemista voittaminen vaatisi kovasti muiden apua.



Juoksunkulku: Ikaros di Quattro lähtee hyvin, mutta Färjestadissa sisäradan puolustaminen voi olla hankalaa. L.L.Royal on keulasuosikki, vaikka King Of Everything ja Upcoming Artist käynnistyvät myös liukkaasti.



Pelijakauma: King Of Everything (42%) on ansaitusti selvästi eniten pelattu. My First Offspring (8%) on jäänyt liikaa L.L.Royalin (19%) ja Super Sarahin (14%) taakse.



Ranking: A) 4 B) 10, 8, 3, 1, 5, 12 C) 6, 11, 9, 7, 2