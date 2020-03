Ravivihje: Toto64 Romme 6.3.2020 – 102 524 euroa ekstraa

14 Tjötta Godtfred kiri viimeksi Rommessa kolmannesta ulkoa lujaa voittoon huomattavasti tämänkertaista kovemmassa porukassa. Näiden sarjojen kylmäveriseksi harvinaisen juoksijan näköinen ruuna on suosikki, vaikka takamatkalta voi tulla monenlaista mutkaa matkan aikana eteen. 2 Alf Anna oli varsinkin toissa kerralla Gävlessä hyvä keulasta. Viimeksi Bollnäsissa se juuttui toiselle ilman vetoapua ja viimeiset sata metriä olivat vaikeita. Nyt tammalla on hyvä mahdollisuus päästä taas keulaan, josta Lars-Erik Karlssonin ajokki on korkealla. 10 Börke Balderina voitti viime kaudella viisi kertaa ja se on tähän porukkaan todella kova meriitti. Kaj Widellin ajokki on pitkästä tauosta huolimatta pakkorasti. 3 Sol Vargan statistiikkakin jo kertoo ettei se kovin mielellään turpaansa ensimmäiseksi työnnä eikä ole voittanut yli kahteen vuoteen. Nyt sellainen roikkuu ilmassa ja viimeksikin Bollnäsissa voitto oli jo todella lähellä. Johtavan takaa tuikannut tamma tuli vasta aivan viimeisillä metreillä ulkoa omaa vauhtiaan kirineen ohittamaksi. Nopea lähtijä saanee hyvän juoksun ja rattailla on vahvistuksena Mats E Djuse. 9 Väskinge Ruter oli mainio kauden avauksessaan runnoessaan rehdisti toiselta ilman vetoapua ja voitonkin se hävisi lopulta vain niukasti, vaikka näytti jo antautuvan loppukurvissa. Tamma jäi sen jälkeen yhdestä startista pois ja lähes kahden kuukauden tauko on ainakin pieni kysymysmerkki. Aamupäivän kahden prosentin kannatus on silti oudon vähän. 6 Nygårds Josefin puolestaan on kerännyt ainakin alustavasti liikaa peliä nimekkäiden taustahahmojensa takia, kun Jan-Olov Persson valmentaa ja Ulf Ohlsson ajaa. Viimeksi Gävlessä tamma oli todella rumalla ravilla ja hävisi nappireissusta huolimatta esimerkiksi Alf Annalle suoranmitan. 7 B.W. Mimmi pärjää jos vain malttaisi ravata. Se on laukannut nyt kymmenen starttia putkeen. Viimeksi koko matkan ravatessaan tamma latoi tähän porukkaan todella kovan tuloksen 24,6ly ja sen kisan B.W. Mimmi myös voitti. Toki siitä startista on lähes vuosi aikaa. Lapulle vielä parhaan mahdollisen lähtöpaikan saanut 1 Klack Tekla ja täysin pelaamattomaksi jäänyt 4 Slettvoll Elli. Se laukkasi toissa kerralla Gävlessä jääden muista ja kiri kulisseissa 25,3-vauhtia viimeiset 800 metriä.

A) 14-2-10-3 C) 9-6-1-7 C) 4-11-13-15-5-8-12