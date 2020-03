Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 4.3.2020

Suosikit: Päätöskohteessa on perustellut suosikit, muttei voiton luisuminen muillekaan suurena yllätyksenä tulisi. 4 Messiahia voittajaksi pelaamalla on joutunut useimmiten pettymään, vaikka oriin suoritukset ovat olleet usein aivan kelvollisia. Se kokeili viime syksynä Derbyn karsintaa, jossa tekikin asiallisen suorituksen. Sen jälkeen Solvallassa menossa ei ollut parasta potkua ja sittemmin Daniel Redénin suojatti on ollut tauolla. Voi menestyä heti. 9 Vulcano N.P. ei ole onnistunut voittamaan Ruotsissa sitten avauskisan. Viime syksyn suoritukset kengittä olivat sitkeitä ja samalla balanssilla ori voi nousta tässäkin ottelemaan voitosta. Ei viime suorituskaan huono ollut, vaikkei ori saanutkaan 3. ulkoa oikein otetta kärkihevosista.



Haastajat ja yllättäjät: Lähdön paras merkki alustavien pinnojen valossa on 5 Kryptonite Zon. Ruuna oli kiinnostava jo marraskuun lopun 75-kisaan, jossa se tekikin Surf'n Turfin takaa kelpo suorituksen. Toissa kerran suoritus oli tasainen, viimeksi se valui huonossa selässä taakse jo avauskierroksen lopulla. 5-vuotias avaa reippaasti ja juoksusta voi tulla tällä kertaa hyväkin. 11 Twice Kronos kuuluu lähdön kyvykkäimpiin, mutta pehmeä viime suoritus ja takarivin paikka aiheuttavat kysymysmerkkejä. Ruuna on mennyt parhaiten keulasta, mutta viimeksi sen eväät eivät pitkän tauon jälkeen siitä riittäneet. 1 Uret teki Axevallan 75:ssä takajoukoista ihan mukavan lopetuksen ja etukengittä ja jenkeillä ruuna voisi vielä vähän terävöityäkin. Mahdollinen, jos juoksu ei mene liian hankalaksi. 10 Frankenstein Am omaa kykyjä, mutta tauolta taktiikka voi olla takarivistä passiivinen. Ei unohdeta silti täysin. 6 Langen's Airbornen kohdalla passiivisuudesta tuskin on vaaraa, sillä kyseessä on ruunan Ruotsin turneen viimeinen kisa. Viimeksi se ei noussut kaukaa takaa kärkeen, mutta ratkaisi kuun alussa tyylikkäästi 2. ulkoa. Onnistuneella reissulla ei aivan mahdoton. Tauosta huolimatta mukaan vielä nopea 2 Francisfromheaven, sillä juoksusta voi tulla kärjen tuntumassa suotuisa.



Juoksunkulku: Francisfromheaven avaa keulaan, ulompaa lähtevät lujaa Kryptonite Zon ja Langen's Airborne. Viime mainittu voi olla lopulta keulassa.



Pelijakauma: Oikeat suosikit, mutta Kryptonite Zon (2%) on aivan liian unohdettu.



Ranking: A) 4, 9 B) 5, 11, 1, 10, 6, 2 C) 8, 12, 3