Ravivihje: Toto64 Axevalla 3.3.2020 – 90 345 euroa ekstraa

Toisessa kohteessa pitää ensimmäisenä huomioida kyseessä olevan volttilähtö. 2 Epsom on lahjakas tamma, jonka voittosumma ei vielä tee lainkaan oikeutta kykyjen kanssa. Åbyn toissa kerran startin saa täysin unohtaa, sillä Epsom alkoi pitkällä matkalla painaa raivokkaasti ohjille ja loppu oli ymmärrettävästi työlästä. Viime viikolla Halmstadissa se hävisi vain huippulahjakkaalle Maestro Crowelle ja meni 2640 metrin matkalla hienon ajan 14,7akp. Kuskikin paranee Thomas Dahlborgin palatessa rattaille ja Epsom on itseoikeutettu suosikki, vaikka mailin matka ei välttämättä ole vahvalle hevoselle se kaikkein optimaalisin. 9 Memento Vivere ei vakuuttanut vielä Åbyssa palatessaan tauolta, mutta viimeksi Axevallassa tamma oli jo huomattavasti parempi kiriessään viidennestä ulkoa lujaa toiseksi. Nyt on käsillä kolmas startti tauolta ja Ville Karhulahden suojatilta raapaistaan kengät pois, jolloin se on ollut parhaimmillaan. Memento Vivere onkin aamupäivän 13 prosentin kannatuksellaan varsin maistuva tapaus. 11 Fredric Palema on kyvykäs menijä, joka on juossut viime starttinsa aavistuksen kovemmissa porukoissa. Viime startissakin se haastoi johtavan takaa voittokamppailuun hyvää Neo Sånnaa, joka olisi suosikki tässä lähdössä. Mikael J Anderssonin ajokki on perushevosia illan koitokseen. 7 Smekeruds Bazinga on kerännyt alustavalla 22 pinnan kannatuksellaan yllättävän paljon peliä siihen nähden ettei ruuna ole mitään ihmeitä esittänyt viime starteissaan. Toissa kerralla Färjestadissa sille suorastaan tarjottiin voittoa, mutta viimeisen hevosen ohittaminen ei maistunut. Toki nyt kuski paranee ja Carl Johan Jepsonilla on taito saada hevoset lujaa liikkeelle, joten juoksuradalta Smekeruds Bazinga voi singahtaa keulaan. Systeemeihin mukaan vielä yllätyshakuina 1 Sugar Man & 8 Jas Ribb. Ensin mainittu on saanut täydellisen lähtöpaikan ja se juoksee ensimmäisen kerran ilman kaikkia kenkiä. Jälkimmäinen on puolestaan tehnyt viime starteissaan Norjassa pirteitä kirejä ja jäänyt jostain syystä vain kolmen prosentin kannatukselle.

Ranking: A) 2-9-11 B) 7-1-8-5 C) 4-3-10-12