Ravivihje: Toto75 Bergsåker 29.2.2020

Suosikki: Lahjakas 1 Strong Heartbeat voidaan nähdä myöhemmin tänä vuonna isommissakin ympyröissä. Se aloitti Åbyssä kauden vakuuttavalla keulavoitolla jättäen hyviä hevosia taakseen. Ori osoitti jo 3-vuotiaana kelpo lähtönopeutta ja johtopaikan puolustaessaan sen ohittaminen loppumatkalla ei onnistune hyvätasoisilta vastustajiltakaan. Jörgen Westholmin suojatti on yksi kierroksen varmaehdokkaista.



Haastajat ja yllättäjät: Jos johtopaikan puolustaminen ei suosikilta onnistu, avautuu mahdollisuuksia muillekin. Isompi systeemi rakennetaan silti vain muutaman varmistuksen varaan. 6 Merritt on osoittanut loistokuntoa ja teki viimeksi selvästi parhaan esityksensä. Rikard N. Skoglund latasi 3. ulkoa voimalla puolimatkassa aina kärkeen saakka ja ruuna hallitsi 12-lopetuksessa perille. Sopivat asemat löytäessään nytkin korkealle. 5 Mas Capacity iski viimeksi 4. sisältä puolivälissä kärkeen ja piti varmasti paikkansa perille. Torbjörn Janssonin ajokki on mahdollinen keulahevonen, jos suosikille tulee alussa ongelmia ja siinä tapauksessa voittokin olisi ulottuvilla. Vähän pelatuista kiehtoo tauosta huolimatta 4 Soul Tan. Luokka riittää ja treenitiedot ovat varsin positiivisia. Marraskuussa se kiersi alkumatkalla tulleen laukan jälkeen vastustajansa vielä vahvalla otteella. 3 Digital Class kiri Eskilstunassa vahvasti takaa, mutta laukkasi viimeksi loppukaarteen alussa oltuaan vaihtamassa sisältä ulos. Juoksun juontuessa ei ulkona. 9 My Sweden porhalsi tammikuun lopussa kärkipaikalla meneväisellä tyylillä ja kesti voittoon mainiolla ajalla. Virtavalla ruunalla on ollut hieman taipumusta tuhlata selässä paukkujaan jo matkalla. Se kylläkin pystyy pitämään selän heti alussa ja voi päästä hyviin asemiin. 11 Angel Raziel on hyvässä kunnossa, mutta tasokkaassa seurassa voittoon asti nouseminen takaa ei ole helppoa. Ulf Ohlssonilla vahvistuva 2 Classics Never Die voi saada mukavan reissun kärjen läheisyydessä.



Juoksunkulku: Strong Heartbeat pyrkii puolustamaan sisältä kärkipaikan ja voi siinä onnistua. Classics Never Die havittelee rinnalta sen selkää, mutta takaa My Sweden voi liimautua suosikin peesiin. Jos Strong Heartbeat menettää keulat, Mas Capacity voi olla johtohevonen.



Pelijakauma: Strong Heartbeat (33%) on ansaittu suosikki ja ansaitsisi vielä muutaman pinnan lisääkin. Soul Tan (3%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. My Sweden (15%) on hieman liikaa pelattu.



Ranking: A) 1 B) 6, 5, 4, 3, 9, 11, 2 C) 10, 7, 12