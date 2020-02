Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 26.2.2020

Suosikit: 6 I Am Boko on tehnyt pidemmän tauon jälkeen mukavat suoritukset ja tehtävä vaikuttaa tässäkin melko otolliselta. Molemmat ykköset ovat tulleet vaivattomasti keulasta ja tammikuussa 5-vuotias teki kelpo esitykset niin johtavan rinnalta kuin takaakin. American Hillin voittamassa kisassa toissa kerralla se lopetteli 3. ulkoa viimeiset 700 metriä 13,2-vauhtia. Peter Untersteinerin suojatti ei ole raketti ensi metreillä, mutta keulapaikka voi olla hyvinkin haettavissa ja siitä voitto olisi liki. Kovin vastustaja on selkeästi 1 Jumeirah Boko. Thomas Uhrbergin 4-vuotias debytoi auton takana, mutta on osoittanut voltista ripeitä tahteja heti alussa. Keulavoitot ovat tulleet varmaan tyyliin ja paikkansa puolustaessaan sillä on saumat jatkaa sarjaa tässäkin. Suosikkikaksikko on vahvoilla.



Haastajat ja yllättäjät: 4 Kadway Tanks haastoi toissa kerralla 2. ulkoa hyvin 75-tasollakin esiintyneen Gigantic Starin, mutta kadotti viimeksi johtavan takana ravinsa päätöspuolikkaalla. Jos tauolla palaset on saatu taas kohdalleen, voi ruuna kamppailla ainakin totosijasta. 15 Vasco Da Gama vaikuttaa hevosena melko tasaveroiselta suosikkien kanssa, mutta asetelmat ja selvästi vähemmän ajava kuski tekevät tehtävästä kolmosrivistä aika kivisen. Ruuna pystyy kyllä töihin itsekin. 13 Lastpossibility kulki viimeksi sijoituksesta huolimatta päätöskierroksella ulkoratoja pitkin asiallisesti. 11 I'm Just A Jade veti Mantorpissa keulassa selvällä erolla ja lopulta maali pelasti voiton. 12 Far From Over on vielä voitoitta, mutta lähtölaukan paikkaus oli viimeksi varsin positiivinen.



Juoksunkulku: 2 Joker Arriba ja 5 Violas Jack avaavat hyvin, mutta kummallekin kelpaa selkä. I Am Boko hakee keulapaikan, jos Jumeirah Boko ei onnistu pääsemään sen etupuolelle vapaalle radalle. Suosikeista toinen lienee joka tapauksessa kärjessä avauspuolikkaan täyttyessä.



Pelijakauma: I Am Boko (43%) ja Jumeirah Boko (28%) ovat oikeat ja oikein pelatut suosikit. Erityistarjouksia ei löydy haastajistakaan.



Ranking: A) 6, 1 B) 4, 15, 13, 11, 12, 10, 9 C) 5, 2, 7, 8, 14