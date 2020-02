Ravivihje: Toto64 Jägersro 25.2.2020 – 92 346 euroa ekstraa

2 Terminator Face on päässyt starttailemaan ongelmien vuoksi katkonaisesti ja luokkahevonen palaa taas pieneltä paussilta. Laukka oli syksyn ja alkutalven starteissa niin pinnassa, että tauko on voinut tehdä vain hyvää. Lutfi Kolgjinin päivän ainoa ajokki lähtee puolireippaasti matkaan ja se voi 2640 metrin matkalla päästä etenemään keulaan. Terminator Facen luokka on niin kova, että se saa ykkösvihjeen. 8 Very Many Legs on pelattu aamupäivän prosenteissa yllättävänkin selväksi suosikiksi kasiradasta huolimatta, eikä Peter Untersteinerin ajokki ole ollut viime starteissa muutenkaan parhaimmillaan. Viimeksikin Solvallassa se pääsi etenemään sujuvasti sisärataa pitkin, mutta kirimistä ei juurikaan tapahtunut. 9 Twinkle Face tuli viikko sitten Jägersrossa neljännestä ulkoa hieman alle 1.14-vauhtia päätöskierroksen ja nousi kolmanneksi kovan kärkiparin (Racing Ribb & Breidabliks Cognac) takana. Muiden pelihevosten päivän vire on arvoitus, joten Twinkle Face maistuu alle kymmenen prosenttia pelattuna. 5 Call Me Brodda on luokkatamma, joka oli viime kaudella mm. Tammaderbyn karsinnan kakkonen. Tauolta se tuskin on parhaimmillaan. Tanskan vieras 1 Created Face voitti toissa kerralla Ålborgissa johtavan rinnalta ja viimeksi samalla radalla kiri neljännestä ulkoa hyvin perille. Vastus kovenee, mutta nappipaikalta Bent Svendsenin ajokki otetaan systeemeihin mukaan.

Ranking: A) 2-8-9-5 B) 1-12-4-3 C) 7-6-10-11