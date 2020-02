Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GS75 Solvalla 23.2.2020

Päivän varma: 9 Payet D.E. (Lähtö 10, Toto75-7)

Päivän varma: 8 Crazeman (Lähtö 7, Toto75-4)

Päivän ideaveto: 4 Body Contact (Lähtö 5, Toto75-2)

Päivän ideaveto: 6 One Two Beat (Lähtö 9, Toto75-6)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 1, 4, 2, 3

Toto75-2: 4

Toto75-3: 12, 4, 9, 1

Toto75-4: 8

Toto75-5: 6, 5, 9, 3, 2

Toto75-6: 1, 6

Toto75-7: 9

Hinta: 16,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-02-23&track=Sv&race=4&pool=T75&selections=[1,4,2,3],[4],[12,4,9,1],[8],[6,5,9,3,2],[1,6],[9]&stake=0,05&price=8



Suuri

Toto75-1: 1, 4, 2, 3

Toto75-2: 4, 10, 3, 5, 11

Toto75-3: 12, 4, 9, 1, 10, 3

Toto75-4: 8

Toto75-5: 6, 5, 9, 3, 2

Toto75-6: 1, 6

Toto75-7: 9

Hinta: 120,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-02-23&track=Sv&race=4&pool=T75&selections=[1,4,2,3],[4,10,3,5,11],[12,4,9,1,10,3],[8],[6,5,9,3,2],[1,6],[9]&stake=0,05&price=60

Ruotsin päärata Solvalla isännöi sunnuntain Grand Slam 75-kierrosta. Pelikansan suurimpana suosikkina päivän kierrokselle starttaa Pekka Korven tallin Arnie Express (T75-6), mutta sen peliosuus on karannut liian korkealle ja lähdöstä löytyy yksi todella maistuva varmistusrasti, joten suursuosikki varmistetaan vihjesysteemeissä.Korven tallin toinen hyvä menestyssauma on lahden toiselle puolelle muuttanut Crazeman (T75-4), jolla on hyvät saumat keulajuoksuun takamatkasta huolimatta.Peliaika Grand Slam 75-kierrokselle päättyy neljännen lähdön starttiin kello 16.Päätöskohteessa juoksevaon ihailtavan monipuolinen kilpahevonen, joka terveenä pysyessään tulee juoksemaan vielä pitkän pennin kaviourilta. Viime vuoden lopulla kanuunaiskuun kohonnut ruuna osoitti viimeksi Örebrossa kuntohuipun aina vaan pitävän, kun 11-vauhtinen 800 metrin kiri neljännestä ulkoa kantoi leikittelevän kevyeen voittoon. Solvallassa 5. helmikuuta se teki niin ikään rehdin esityksen johtavan rinnalta, vaikka hopealle suosikkina jäikin. Lähtökohdat ovat jälleen mainiot menestystä ajatellen, kunto on kiviaitaa, juostava matka sopii ja ysiradan lähtöpaikalta on tiedossa jälleen hyvä selkäjuoksu parijonossa.Ykkösradalta kiihdyttävä pahin haastajaei juuri hyödy alussa lähtöpaikastaan, vaikka väylien löytyessä saattaakin olla lähdön lopullinen keulahevonen. Payet D.E. on noin 50 prosenttia pelattuna merkkinä kelpo tukipilari päivän 75-systeemeihin.Suomessa Tapio Lehtorannan käsistä koko uransa kilpailluton siirtynyt Ruotsiin Pekka Korven valmennukseen ja lahjakas viisivuotias onkin lähellä täysosumaa heti avauksessaan uudessa kotimaassaan. Viimeksi Vermossa se juoksi johtavan takana, mutta hyvästä reissusta huolimatta maalisuoran rytminvaihto ei riittänyt Wutanin ohittamiseen. Joulukuun voittostarteissa se veti keulassa reippaalla liekillä ja karkasi lopussa maisemiin. Juoksuradan lähtöpaikalta Jorma Kontion tähtäimessä lienee jälleen aktiivinen ajo kohti keulapaikkaa ja suurella todennäköisyydellä tuo suunnitelma toteutuukin.Pahimmista haastajistatullaan maltillisin odotuksin starttiin treenitauon jälkeen jaantaa yönmustalta lähtöpaikalta suuren etumatkan alussa suosikeille. Alle 30 prosentin peliosuudella Crazeman on maistuva pelikohde päivän Grand Slam-kupongeille.Stefan Melanderin tallinei ole uransa voittotiliä vielä avannut, mutta viime starttien vireen jatkuessa kuparisen rikkoutuminen on vain ajan kysymys. Tamma on kilpaillut viime ajat hieman tasokkaammissa lähdöissä ja väläytellyt kovaa kilpailukuntoaan. Solvallassa 18. joulukuuta Örjan Kihlström kannusti sen aikaisessa vaiheessa keulapaikalle, josta se oli asiallinen kolmas verrattain kovalle kärkikaksikolle häviten. Sen jälkeen Solvallassa se tuli häntäjoukoista viimeiset 800 metriä 13,6-kyytiä ja jäi maalisuoralla vielä voimia tallella kiinni. Viimeksi viimeinen sata metriä oli johtavan rinnalta liikaa, mutta ei tammaa yhden startin taipumisen vuoksi kannata tuomita.Tällä kertaa voltin nelosrata aiheuttaa jonkinlaisen laukkariskin alkuun, mutta kiihdytyksen selvittäessä voittoon on hyvät saumat. Body Contact on alustavassa jakaumassa vasta lähdön kakkossuosikki, kun oikea paikka olisi rankingin kärjessä päälle 30 prosentin voitonmahdollisuuksillaan.Totosijoja viimeisissään napsinuton maistuva varmistusmerkki kuudennen kohteen suursuosikki. Viimeksi Eskilstunassa ruuna kiri neljännestä sisältä viimeiset 700 metriä 10,8-kyytiä ja tulitti lopussa lähdön parasta kyytiä aivan kärjen tuntumaan. Solvallassa 8. tammikuuta se joutui avaamaan 10-vauhtia päästäkseen keulaan, eivätkä paukut enää riittäneet lopussa tuorevoimaisimpien hyökkäykseen.Tällä kertaa keulaan ei taida olla normaalikiihdytyksellä asiaa, mutta nopea avaaja hakee keskeltä rataa joka tapauksessa hyvät juoksuasemat kärjen tuntumasta. Nykyvireessä suosikin kaataminenkaan ei ole utopiaa ja viiden prosentin peliosuudella ruuna nostetaan suosikin kaveriksi Grand Slam 75-systeemeihin.