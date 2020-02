Ravivihje: Toto75 Axevalla 22.2.2020

Suosikki: Alin 75-divisioona tuntuu lauantain kiharaisimmalta kohteelta ja reipas avaus voi tuoda siihen vielä lisäväriä. 5 Brandy Flame avasi kauden hallitulla keulavoitolla ja olisi samalta paikalta kova tekijä nytkin. Joulukuun kisan ruuna voitti 5. ulkoa. Silloin sen kiri näytti jo hiipuvan loppukurvissa, mutta löysi suoralle tultaessa uutta uskoa. Erik Adielsson pyrkii reippaasti liikkeelle, mutta sisäpuoleltakin avataan hyvin.



Haastajat ja yllättäjät: 3 No Regrets Trot on ottanut taulussa näkyvät voittonsa johtopaikalta melko vaivattomasti, toki vastuskin on ollut kevyt. Sama suunnitelma lienee silti tässäkin, eikä menestyminen ole mahdotonta. 1 Ace To Play jäi Eskilstunan 75-kisassa 4. sisällä juostuaan lopussa pussiin ja punnersi viime kerralla sitkeästi perille johtavan rinnalle kierrettyään. Isac Lindberg mielii myös rivakasti liikkeelle, mutta paras sauma pärjäämiselle voi silti olla ylikovan avauksen välttäminen ja suojaisampi reissu. 2 Cayucos on painunut pelaajilta nopeasti unholaan. Viime lauantaina odotuksia vielä oli, mutta rikkinäisellä renkaalla homma meni hyvältä juoksupaikaltakin mahdottomaksi. Lyhyt matka ei sinänsä ole verkkaiselle avaajalle etu, mutta muiden vauhdinpito voisi tuoda sille mahdollisuuden. 4 Vitro Diablolla 75-täysosuma on jo plakkarissa, mutta totuuden nimissä Halmstadin lähtö ei ollut erityisen hyvätasoinen. Voitto tuli varmasti keulasta, eikä se hyvällä juoksulla ole toki ulkona nytkään. 9 Big Shot sai toissa kerralla sisältä myöhään mahdollisuuden, mutta kuittasi epäonnen viimeksi vaivattomalla keulavoitolla. Sukuruuna voi riittää tällä tasollakin, jos juoksu juontuu sopivasti. 8 Martin Tooma irrotteli tammikuun lopussa keulasta hyvällä tyylillä lopun 11,3-lukemiin. Paikka hankaloittaa, mutta pienillä tuureilla 4-vuotias omaa yllätyssauman. Jos juoksusta tulee värikäs, ei tuolilta kannata pudota muidenkaan voittaessa.



Juoksunkulku: Keskiratojen hevoset No Regrets Trot, Vitro Diablo ja Brandy Flame ovat tiukimmin keulataistossa, vaikka Cayucosta lukuun ottamatta muutkin eturivin hevoset ovat nopeita. Alku voi mennä reippaaksi.



Pelijakauma: Brandy Flame (35%) on oikea suosikki, mutta hieman liian selvä. Vitro Diablo (17%) on ylipelattu. Ace To Play (9%) ja Cayucos (5%) ovat maistuvimmat.



Ranking: A) 5, 3, 1 B) 2, 4, 9, 8 C) 12, 6, 7, 11