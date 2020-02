Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Romme 21.2.2020

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3, 5, 15, 7

Toto64-2: 1

Toto64-3: 2, 6

Toto64-4: 1, 5, 6

Toto64-5: 11, 1, 6, 14, 8

Toto64-6: 4

Hinta: 12,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-02-21&track=Rs&race=4&pool=T64&selections=[3,5,15,7],[1],[2,6],[1,5,6],[11,1,6,14,8],[4]&stake=0,1&price=12



Suuri

Toto64-1: 3, 5, 15, 7, 2, 11, 6, 10, 8

Toto64-2: 1

Toto64-3: 2, 6

Toto64-4: 1, 5, 6

Toto64-5: 11, 1, 6, 14, 8, 4, 7, 15, 3, 10

Toto64-6: 4

Hinta: 54,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-02-21&track=Rs&race=4&pool=T64&selections=[3,5,15,7,2,11,6,10,8],[1],[2,6],[1,5,6],[11,1,6,14,8,4,7,15,3,10],[4]&stake=0,1&price=54

PieniToto64-1: 3, 5, 15, 7Toto64-2: 1Toto64-3: 2, 6Toto64-4: 1, 5, 6Toto64-5: 11, 1, 6, 14, 8Toto64-6: 4Hinta: 12,00 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 3, 5, 15, 7, 2, 11, 6, 10, 8Toto64-2: 1Toto64-3: 2, 6Toto64-4: 1, 5, 6Toto64-5: 11, 1, 6, 14, 8, 4, 7, 15, 3, 10Toto64-6: 4Hinta: 54,00 €Tästä kupongille:

Viime viikon tapaan myös tänä perjantaina Toto64-kierrosta isännöi Romme. Lähdöt vaikuttavat sikäli kaksijakoiselta, että neljä kohdetta pitäisi olla "tukossa" vähillä merkeillä, mutta ne kaksi muuta ovat poikkeuksellisen tasaisia lähtöjä, joissa K-merkkikään ei olisi huono ratkaisu.IS-vihjesysteemien varmoina toimivat(T64-2) ja(T64-6). Kohteiden ainoassa kylmäverikoitoksessa lapulle laitetaan vain Norjasta saapuva kaksikko ja neljänteen kohteeseen riittänee kolme hevosta. Kahteen muuhun jää siis mukavasti revitysvaraa.Toto64-kierroksen peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.on tehnyt vaikutuksen viime starteissaan. Färjestadissa ruuna joutui tarpomaan ensimmäisen puolikkaan kolmatta rataa kunnes pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle. Siitä se runnoi väkisin voittoon 14,8-vauhtisella kirikierroksella. Viimeksi Mantorpissa ruunalla lähdettiin neljännestä ulkoa reissuun etusuoralle tultaessa, se taklattiin hetkeksi neljännelle ja Milord joutui ottamaan lisäspurtin päästäkseen johtavan rinnalle 900 metriä ennen maalia. Carl-Johan Jepsonin ajokki marssi keulaan loppukurvissa ja jatkoi jopa helpon oloiseen voittoon. Milord henkii tällä hetkellä niin kovaa virettä, että se pystyisi pärjäämään kovemmissakin tehtävissä ja illan lähdössä vastus näyttää varsin sopivalta Eric Martinssonin treenattavalle. Ainoa miinus on maili, joka ei ole vahvan hevosen lempimatka. Joka tapauksessa Milord on liki voittoa ja käy varmaksi.taulussa ei kaksarisijoja näy, mutta se on jatkuvasti juossut kivikovia kultadivareita. Toissa kerralla Bergsåkerissa ori kiri neljännestä ulkoa hyvin perille ja oli ehtiä kolmanneksi lähdössä, jossa kärkiparin muodostivat Elian Web ja Propulsion. Viimeksi samalla radalla Order To Fly matkasi kaukana kärjestä kuudennessa ulkoa, josta se kiri hitaissa olosuhteissa 12-vauhtia viimeiset 800 metriä ollen kolmas. Jorma Kontion ajokki on pitkästä aikaa saanut hyvän lähtöpaikan ja ori voi ykkösradalta jopa onnistua puolustamaan keulapaikan. Se ei kuitenkaan ole mikään välttämättömyys, tässä porukassa Order To Flyn pitää olla lähellä menipä juoksu miten hyvänsä. Se on alustavasti jäänyt yllättävän vähän pelatuksi alle 40 prosentin kannatuksella, joten Order To Fly kelpaa mainiosti varmaksi.kävi kilpailemassa muutaman kuukauden ajan Norjassa, jossa viimeiset startit menivät pieleen ja ruuna palasi takaisin Ruotsiin. Solvallan kisassa se oli heti hyvä. Kasiradalta ajettiin kiltisti viidennestä sisältä, josta Kim Erikssonin ajokki kiri ulkoratoja pitkin lujaa kolmanneksi. Kyseinen startti oli myös ensimmäinen taitavan Sybille Tinterin treenistä. Viime vuonna kahdeksan kertaa voittaneella U.R. Amazingilla on luokkaa nousta pitkällekin sarjoissaan ja jo viime startin veroisena se pärjää väkisin illan koitoksessa. Norjan kisojen takia taulu on päässyt kehnoksi ja kenties sen takia U.R. Amazing on jäänyt alustavasti hämmentävän vähälle huomiolle kahdeksalla prosentillaan. Saksalaisruunan pitäisi olla tässä tehtävässä yli 20 pinnaa pelattu. Suursuosikkiei ole mitään sellaista esittänyt, että kuuluisi olla yli 60 prosenttinen kuten alustavasti sitä on pelattu.on tehnyt hyvät esitykset kahdessa viime startissaan. Gävlessä sillä kierrettiin 1200 metriä ennen maalia johtavan rinnalle, josta se runnoi varmaan voittoon yli neljän kuukauden tauosta huolimatta. Bollnäsin viime startissa ruuna oli vieläkin parempi. Se jäi alussa todella kauaksi kärjestä ja tarpoi pitkään kolmatta ennen kuin pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle. Kutafort tuli viimeisen kierroksen 15,9-kyytiä ja taisteli vaikeaan juoksunkulkuun nähden rehdisti kolmanneksi. Joseph Taavela Ruoccon ajokilla on puutteellinen lähtönopeus ja ravikaan ei ole kovin sulavaa, mutta jaksoa ja juoksupäätä tuntuu löytyvän sitäkin enemmän. Parhaassa tapauksessa Kutafort pystyy edelleen parantamaan kolmanteen starttiin tauolta ja jo viime esitysten perusteella sitä voisi pitää perustellusti suosikkinakin. Aamupäivän 13 prosentin kannatus on liian vähän.kahteen viime sijoitukseen ei pidä tuijottaa yhtään. Eskilstunassa oli kyseessä kivikova T75-lähtö, jossa kolmannessa ulkona matkannut tamma oli aseeton kärkisijojen suhteen ja esitystä saattoi pitää äkkiseltään huonona. Kello kertoi toista, sillä Allie Hanover pinkoi viimeisen kierroksen 12,8-kyytiä. Viikko sitten Rommessa jenkkitamma virui pitkään sisäradalla pussissa ja tilaa saatuaan se kiri hyvin loppusuoraa, mutta 11-lopetuksessa oli mahdotonta nousta tappelemaan ihan kärkisijoista. Illan tehtävä näyttää ainakin vastuksen puolesta varsin sopivalta Allie Hanoverille ja tällä kertaa Viktor Lyckin ajaman tamman kaksi prosenttia on todella vähän. Sen pinnojen kuuluisi olla kymmenen paikkeilla.