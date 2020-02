Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Åby 20.2.2020

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5, 6, 1

Toto64-2: 3, 5, 4, 10

Toto64-3: 1

Toto64-4: 4, 3, 8

Toto64-5: 6, 4, 5

Toto64-6: 4

Suuri

Toto64-1: 5, 6, 1

Toto64-2: 3, 5, 4, 10, 1, 6, 11, 2

Toto64-3: 1

Toto64-4: 4, 3, 8, 11, 14, 13, 15, 5

Toto64-5: 6, 4, 5

Toto64-6: 4

Åby isännöi torstain Toto64-kierrosta, joka vaikuttaa pelimielessä varsin mielenkiintoiselta. Lähes jokainen kohteensa suosikki tuntuu liikaa pelatulta ainakin aamupäivän pelikannatuksen perusteella ja monesta kohteesta löytyy maistuvia ideamerkkejä.Vihjesysteemeissä luotetaan päätöskohteen kovaluokkaiseen, joka palaa tänään radoille syyskuisen Norjan Derby-finaalin jälkeen. Systeemien toinen tukipilari on(T64-3), joka on hyvä vastavarma suurelle suosikilleToto64-pelin jättöaika päättyy tuttuun tyyliin lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.päätti 4-vuotiskautensa Norjan Derby-karkeloihin. Karsinnassa se oli hyvä toinen ja finaalissa ori juoksi porukan viimeisenä kuudennessa ulkona, josta nousi vahvalla kirillä viidenneksi eikä hävinnyt kuin kaksi kymmenystä voittaneelle Max Bradylle. Nuo juoksut kertoivat Sam The Manin luokasta olennaisen ja vaikka se palaa nyt pitkältä tauolta, niin tämän tason hevosta tuskin tuodaan puolikuntoisena radoille. Lähtö on oikeinkin sopivan näköinen ja Magnus Teien Gundersenin ajokin pitää olla liki voittoa ensimmäisellä Ruotsin visiitillään. Aamupäivän 48 prosenttia ovat ylärajoilla eikä nousun varaa juurikaan ole, mutta Sam The Man käy kierroksen todennäköisimpänä voittajana varmaksi.teki viimeksi Jägersrossa yli kolmen kuukauden tauolta lupaavan esityksen. Ruuna eteni kovassa 11-vauhtisessa avauksessa keulaan ja tsemppasi rehdisti perille häviten niukasti vain hyvälle Big Jim Pellinille. Startti alla Linda Tovekin treenattava parantanee edelleen, se on saanut hyvän paikan ja plussaksi on laskettava myös kuski. Lähtö on rajattu viime vuonna enintään 75 starttia ajaneille ohjastajille, joten monella muulla kuski heikkenee oleellisestikin, mutta ei Twentyfourseven DE:lla, jonka rattailla jatkaa viime startinkin ajanut Isabella Bergh. Selvästi pahin haastajaon toki kova vastus, mutta se oli viimeksi yllättävän kesy johtavan takaa, vaikka kyseessä olikin huomattavasti tasokkaampi T75-lähtö. Point Zeron ja Twentyfourseven DE:n alustava pinnaero 50 vs 19 on aivan liian suuri, joten jälkimmäistä kokeillaan rohkeasti ideavarmana.olisi todennäköisesti voitto kaikista kauden kolmessa startissaan ilman toissa kerran laukkaa Färjestadissa. Siellä se laukkasi pienen häiriön seurauksena lähtökiihdytyksessä jääden kauaksi muista. Ori näytti hyviä vauhtivarojaan kulkemalla kulisseissa lentävän tonnin 13-vauhteja ajaessaan pääjoukkoa kiinni ja todennäköisesti Elmo Icelle olisi saanut vieläkin kovempia kellotuksia. Åbyn viime startissa Ole Johan Östren ajokille tuli heikko hetki viimeisellä takasuoralla, kun se ei näyttänyt viimeisellä takasuoralla lainkaan menestyjältä, mutta Elmo Ice näytti kovaa juoksupäätä tulemalla vielä uudestaan ja puristi viime metreillä kärkeen. Illan koitos on enintään 95 000 kruunua tienanneiden normaaliksi iltaravilähdöksi jopa hämmentävän hyvätasoinen, mutta esimerkiksi kovat haastajatjaovat vielä todella epävarmoja. Ensin mainittu on toki voittanut upealla tyylillä viime starttinsa, mutta se on kuin ihmeen kaupalla selvittänyt ravilla kriittiset alkumetrit ja alustava yli 40 prosentin alustava kannatus on isohkon laukkariskin takia liikaa. Elmo Ice on puolestaan kohteen selvästi maistuvin merkki 13 prosentillaan. Tasokkaassa lähdössä moni hyväkin hevonen jäänyt lähes pelaamattomaksi, joten isompaan systeemiin revitetään kahdeksan merkkiä.on ollut jo pitkään kovassa vireessä, vaikka tulosrivistö ei sitä täysin kerrokaan. Esimerkiksi Mantorpin startissa tammalla ajettiin ylipassiivisesti, Färjestadissa se hävisi äärimmäisen niukasti johtavan rinnalta paremman juoksun saaneelle ja Halmstadin viime kisassa André Eklundhin suojatti teki puolestaan kovan juoksun alun lähtölaukkansa jälkeen nousemalla vielä kolmanneksi. Dropluggage Racingin voitto roikkuu ilmassa ja se on aamupäivän viidellä prosentillaan niin hyvässä tarjouksessa, että tamma kannattaa mahduttaa nopeasti lapuille mikäli varmistelee isoa suosikkiapalasi viimeksi Halmstadissa pieneltä paussilta ja teki vähintään asiallisen esityksen. Kolmannessa sisällä juossut ruuna kiri terävästi maalisuoran, mutta kovassa lopetuksessa neljättä sijaa korkeammalle oli vaikea nousta. Startti vei todennäköisesti eteenpäin, ykkösradalta on tiedossa loistoreissu ja ohjastajakin paranee, kun viime kisan ajaneen valmentajan jälkeen kyytiin hyppää Rikard N Skoglund. Counterfeightrin aamupäivän yhdeksässä prosentissa on reilusti nousun varaa, joten se otetaan suosikkikaksikkoseuraksi lapuille.omaa eriskummallisen statistiikan. Kolmestatoista startista kymmenen totosijaa, mutta voittotili on vielä avaamatta. Kyseessä on silti ollut enemmän huonoa tuuria kuin voitontahdottomuutta. Kauden avausstartissakin Mantorpissa edelle jäi vain kova Vicar, toissa kerralla Charlottenlundissa ruuna sai myöhään kiritilat kolmannesta sisältä ja viimeksi Halmstadissa se juoksi johtavan rinnalla, josta tsemppasi hyvin toiseksi. Secret Score ei voi enää pitkään välttyä voitolta ja nyt sellaiseen olisi ainakin kohtuullisen arkisen vastuksen puolesta hyvä mahdollisuus. Aamupäivän 12 prosentin kannatus on jenkkiruunalle kummallisen vähän.aloitti viimeksi Kalmarissa lupaavalla esityksellä Johan Svenssonin treenistä. Viidennessä ulkoa juossut ruuna tuli pitkän kirinsä hyvin perille asti nousemalla neljänneksi tämänkertaista tasokkaammassa koitoksessa. Joka neljännen starttinsa voittanut menijä on luokaltaan lähdön parhaimmistoa eikä huono hevonen mene voittotulosta 10,6aly, kuten Harri K. viime kesänä Tingsrydin mailin radalla. Takamatkan takarivi tietysti heikentää mahdollisuuksia, mutta 2640 metrin matka auttaa eikä ruuna saisi olla sentään vain kolmea prosenttia pelattu.