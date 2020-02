Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 19.2.2020

Suosikit: Päivän Duon avaus vaikuttaa tasaiselta. Kyvykäs 4 Ready Lane on kärsinyt paljon ongelmista, mutta pystynyt kaiken ollessa kunnossa hyviin suorituksiin. Tammikuun lopussa ruuna palasi kymmenen kuukauden tauolta, mutta pitkällä matkalla vaativissa olosuhteissa keulapaikan hinta nousi turhan vaativaksi ja loppu oli liikaa. Ravi kävi muuten mukavasti, ja jos startti vei oikeaan suuntaan, voi se kuivemmalla kelillä otella jo voitosta. 7 Zooropa on luotettu alustavasti lähdön selväksi pelisuosikiksi. Kyseessä on hyvä tamma, eikä sen voitto mitenkään yllättäisi. Skellefteåssa se pääsi keulasta helpolla, muttei pystynyt viimeksi nousemaan kaukaa takaa ihan kärkeen asti. Lähdöstä ei ehkä tule aivan suoraviivaisinta nytkään, joten peliosuus on yläkantissa. Ennakkokommenteissa Robert Dunder sanoi välttelevänsä kuolemanpaikkaa, joka voi tietää entisestään pulmia juoksunkulkuun.



Haastajat ja yllättäjät: Alustavassa pelijakaumassa vähemmälle huomiolle jääneistä löytyy oikein kiinnostavia hevosia. 1 Major Vici joutui taipumaan Östersundissa keulajuoksulla, mutta olosuhteet olivat erittäin vaativat. Viime esitykselle on annettu tässä liikaakin painoarvoa, sillä ruunan aiemmat suoritukset, varsinkin joulun jälkeinen voitto kuolemanpaikalta, olivat hyviä. Keulasta tai sen tuntumasta korkealle. Sivuuttaa ei voi myöskään 3 Balotelli Crownia, vaikka epävarmuus riivaakin jatkuvasti. Bergsåkerissa ruuna käynnistyi laukalla, mutta kiersi silti 6. ulkoa lopussa neljättä rataa pitkin vielä voittoon. Jos vire on huoltotauolta entisellään, pieni hapuilukaan ei vie voittosaumoja. Myös 5 Fragolini Amin pelikansa tuntuu hieman hylänneen viime suorituksen jälkeen. Kolme viikkoa sitten tamma oli kihisevä pelihevonen, mutta juoksusta tuli lopulta avauskierroksen osalta liian vaativa. Gävlen kiri oli vahva ja Lars-Göran Söderberg pyrkinee tässä samanlaiseen taktiikkaan. Keulasta kauden avauskisaansa hallinnut 11 Livi Majesty on takarivin potentiaalisin lähtöpaikasta huolimatta. 8 Cavalier Brodde palaa pieneltä huoltopaussilta. Ruunan parhaat suoritukset ovat peräisin kärkipäästä, jonne voi olla ulkoradalta vaikea päästä. 9 Uncertain When kiri mukavasti viimeksi, mutta kuskiplussasta huolimatta voitto lienee tiukassa. 6 Texan Rose ei ole ollut aivan marraskuun tällissä ja paikkakin on vähän ulkona.



Juoksunkulku: Major Vici lähtee reippaasti sisältä, keulaan sen lisäksi mielii Ready Lane. Niin ikään liukkaasti käynnistyvä Fragolini Am hakee tällä kertaa selkää. Zooropa pystyy kuskin halutessa myös riuskaan starttiin, mutta taktiikka on arvoitus.



Pelijakauma: Zooropa (35%) on asetelmat huomioiden liikaa luotettu. Major Vici (7%) on ainakin vielä aliarvostettu, samoin Balotelli Crown (10%).



Ranking: A) 4, 1, 7, 3 B) 5, 11, 8, 9, 6, 12 C) 10, 2