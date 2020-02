Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Jägersro 18.2.2020

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3, 6, 1, 5

Toto64-2: 11

Toto64-3: 3

Toto64-4: 2

Toto64-5: 7, 4, 1, 9

Toto64-6: 12, 10, 2, 13

Hinta: 6,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-02-18&track=Jä&race=4&pool=T64&selections=[3,6,1,5],[11],[3],[2],[7,4,1,9],[12,10,2,13]&stake=0,1&price=6,4



Suuri

Toto64-1: 3, 6, 1, 5

Toto64-2: 11, 5, 6

Toto64-3: 1, 3, 6, 4

Toto64-4: 2

Toto64-5: 7, 4, 1, 9

Toto64-6: 12, 10, 2, 13

Hinta: 76,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-02-18&track=Jä&race=4&pool=T64&selections=[3,6,1,5],[11,5,6],[1,3,6,4],[2],[7,4,1,9],[12,10,2,13]&stake=0,1&price=76,8

PieniToto64-1: 3, 6, 1, 5Toto64-2: 11Toto64-3: 3Toto64-4: 2Toto64-5: 7, 4, 1, 9Toto64-6: 12, 10, 2, 13Hinta: 6,40 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 3, 6, 1, 5Toto64-2: 11, 5, 6Toto64-3: 1, 3, 6, 4Toto64-4: 2Toto64-5: 7, 4, 1, 9Toto64-6: 12, 10, 2, 13Hinta: 76,80 €Tästä kupongille:

Illan Toto64-kierros ajetaan Jägersrossa, jossa onkin normaaleja iltaraveja tasokkaammat kisat. Etenkin avauskohde on lähes T75-tasoinen. Pelimielessä kierros ei vaikuta kaikkein selväpiirteisemmältä. Rivin eniten pelatuimmat hevoset(T64-3) ja(T64-2) palaavat tauoilta ja ensin mainittu on vaihtanut treenariakin paussinsa aikana. Isomman systeemin ainoa läpivarma löytyy neljännen kohteen tammalähdöstä, jossaon hyvä sauma koko matkan johtoon. Pienemmässä systeemissä yksinäiseksi merkiksi jäävät myös Comte Godiva ja(T64-3)Toto64-pelin jättöaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.on kohonnut hienoon talvivireeseen ja ollut hyvä kauden jokaisessa Jägersron kolmessa startissaan. Viimeksi sillä haettiin keulat alle 10-vauhtisessa avauksessa ja tamma kesti rajun alkurunnistyksen kunnialla, vaikka tasaisemman juoksun parijonossa saanuttulikin ohi. Toissa kerralla Lars-Göran Nilssonin treenattava jäi huomattavasti tämänkertaista kovemmassa porukassa roikkumaan kolmannelle ja kiri lopulta porukan hänniltä hyvin viidenneksi. Kauden avauskisan voittonsa B.B.S. Solarsystem otti hallittuun tyyliin keulasta. Jos tamma vain onnistuu torjumaan alussa, niin Kevin Oscarssonin ajokki päässee keulaan, josta olisi hankalasti kukistettavissa. Aamupäivän 32 prosenttia ovat B.B.S. Solarsystemille aavistuksen liian vähän, joten se käy varmaksi.on viime starttien perusteella elämänsä iskussa. Åbyssa sillä ajettiin väkisin keulaan ja ruuna voitti pystyyn, vaikka avauskierros paineltiin 12-vauhtia. Solvallan viime startissa Stefan Perssonin ajokki jäi täysin ajamatta pussiin johtavan taakse. Illan 4-vuotislähtö on ainakin Solvallan starttia helpompi ja Four Guys Dream on jäänyt turhan paljon pelikannatuksessavarjoon alustavien pinnojen ollessa 60-17. Southwind Queen on toki kunnioitettava vastus, mutta palaa nyt pikkutauolta ja avaa uusista käsistä, joten kysymysmerkkejä on ilmassa. Four Guys Dream toimiikin pienemmän systeemin ideavarmana.voittaa hämmentävän harvoin siihen nähden, että ruuna tekee jatkuvasti hyviä esityksiä. Juoksunkuluissakin on toki ollut paljon epäonnea ja paikka johtavan rinnalla on tullut Global Takeoverille hyvin tutuksi. Sinne ruunalla kierrettiin viime startissakin ja Lars I Nilssonin treenattava tuli tapansa mukaan hyvin perille. Toissa kerralla se pääsi keulaan, josta voitti varmaan tyyliin. Illan koitos on tasokas lähtö, mutta tällä kertaa Thomas Uhrbergin ajama ruuna ei kykyjensä puolesta tarvitse hävetä yhdellekään vastustajalle ja ykkösradalta on tiedossa loistoreissu. Kaiken mennessä putkeen se onnistuu pitämään keulat ja 2640 metrin matka ei ole ongelma. Aamupäivän pronteissa Global Takeover on jäänyt alle kymmenen prosentin kannatuksellaan liian vähälle huomiolle ja on tarjouksessa.Itävallasta saapunutei ole vielä Ruotsin kahdessa startissaan onnistunut, mutta joulukuun Åbyn kisassa se ei voinut olla terve. Viimeksi se puolestaan juuttui kiertämään kolmatta ensimmäisen puolikkaan ajaksi ja lopulta toisessa ulkona juossut ruuna sai myöhään kiritiloja eikä hävinnyt kolmossijaa kuin puoli mittaa. Joakim Lövgrenin ajokki omaa kovan voittoprosentin ja se näytti viimeksi niin hyvältä, että Schönbrunn tulee vielä voittamaan Ruotsissakin. Surkean näköisen tulosrivistönsä vuoksi se on nyt jäänyt aivan liian vähälle huomiolle kolmella prosentillaan. Takamatkanjaovat toki kovia vastustajia, mutta myös Schönbrunn kannattaa mahduttaa peleihin mukaan mikäli niitä varmistelee.