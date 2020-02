Ravivihje: GS75 Boden 16.2.2020

Tasokas ja tasainen lähtö päättää päivän Grand Slam 75-kierroksen.

Aloitetaan ranking viimeksi johtavan rinnalta vakuuttaneesta 2 Celeste Broddasta, jolla on suosiollisen rata-arvonnan myötä jälleen hyvät saumat menestyä. Lähtö on tällä kertaa kokonaisuutena tasokkaampi, mutta hyvällä selkäjuoksulla tamma kirii taisteluun voitosta. 5 Variety Show on ollut pitkään kovassa iskussa ja nopeana avaajana Robert Dunderin ajokilla on hyvät mahdollisuudet vallata alussa kärkipaikka itselleen. Skellefteåssa se voitti upeasti keulasta, vaikka sai matkalla kovaa väliprässiä. Viimeksi Umåkerissa sen kiri jäi toisesta ulkoa hieman tasaiseksi. 1 Electric Eye Am palasi viimeksi matalin odotuksin radoille ja suoritti siihen nähden terävän loppuvedon passiivisen juoksun päätteeksi. Tällä kertaa John Östman ladannee kunnolla starttiin ja luokaltaan ruuna on täysin riittävä tähän lähtöön. 9 Bottnas Easy Cash on aloittanut upeasti siirryttyään Svante Båthilta Jaakko Alamäen valmennukseen. Valmentaja itse odotti hevosen syttyvän vasta keväällä, kun kenkiä pääsee riisumaan, mutta ruuna on osoittanut kulkevansa hyvin myös talviradoilla. Viimeksi Bodenissa se kiri kolmannesta ulkoa selvään voittoon. Peliosuus on tällä kertaa yläkanttiin, mutta sopivalla juoksulla se on yksi mahdollisista. Takarivin 12 Atlas Eagra kärkkyy alun ylivauhtia. Ruunan kiri jäi viimeksi suosikkina vähän pehmeäksi, mutta luokaltaan se on riittävä hevonen tähän lähtöön.

Ranking: A) 2,5,1 C) 9,12,7,3 C) 6,11,8,4